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Ванга предсказала новую страшную болезнь

14 июля 2021ВангаМарианна Басс

Что же ясновидящая предсказала человечеству?

Ванга предсказала новую страшную болезнь
Фото: don24.ru

В середине прошлого века одной из самых известных мировых предсказательниц была болгарская ясновидящая Ванга. Свой дар она получила «в обмен» на способность видеть.

В детстве внезапно поднявшийся ураган подхватил девочку, гулявшую с подружками, и унес на несколько сот метров от дома. Когда она очнулась, то глаза были забиты песком. У семьи не было возможности лечить дочку, поэтому она лишилась зрения. Но через некоторое время девочка обнаружила, что несмотря на то, что лишена способности видеть глазами, она может предвидеть будущие события и судьбы людей внутренним зрением.

Сначала она начала предсказывать события из жизни соседей: она была способна сказать, чем человек болен или какая судьба его ждет. Постепенно слава о новой ясновидящей разошлась по окрестностям и достигла столицы. Всенародное признание предсказательница получила после того, как на прием к ней приехал царь Болгарии Борис III. Ванга «увидела», что он погибнет примерно через год. Именно так и произошло. С тех пор к ясновидящей потянулись не только простые люди, но и политики, шоумены и известные иностранцы.

Ванга способна была предсказывать судьбы не только отдельных людей, но и целых государств. Приближенные к пророчице люди вели записи ее предсказаний. До сих пор часть из них закрыта для широкой публики и изучается исследователями ее феномена.

Большую часть предсказаний Ванга делала иносказательно или так, как понимала возникающую перед собой картину. В большинстве случаев ее предсказания требуют толкования, поскольку провидица не обладала хорошим образованием и не могла точно описать то, что видит.

Учитывая, что последние два года мир сотрясает пандемия коронавируса, к наиболее интересным пророчествам Ванги относятся те, которые предрекали человечеству болезни. Личный переводчик ясновидящей Стоян Петров рассказал, что еще в далеком 1965 году Ванга предупреждала, что в «зеркальный год» нового века мир настигнет вспышка болезни, которая будет представлять большую опасность и придет она с «желтого» юга. Только сейчас человечество может осознать, насколько права была ясновидящая. А вот следующая страшная болезнь, как видела Ванга, настигнет планету в 2088 году. Зараженный человек будет стремительно стариться и умирать. Ученым понадобится целое десятилетие, чтобы найти подходящее лекарство.

Будем надеяться, что с этим предсказанием Ванга ошиблась.

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