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Ванга предсказала пяти знакам зодиака богатство

15 июля 2021ВангаМарианна Басс

Кому же знаменитая провидица пообещала деньги в 2021 году?

Ванга предсказала пяти знакам зодиака богатство
Фото: Кадр из фильма "Вангелия"

Мало кто знает, что известная болгарская ясновидящая Ванга делала финансовые прогнозы на будущее. Она считала, что богатство и благополучие достижимо для большинства людей, но для этого важно обращать внимание на подсказки Вселенной и учитывать определенные моменты расположения звезд для своего знака зодиака. Ясновидящая предсказала, что уже в текущем году 5 из них могут реально разбогатеть.

Телец

Для Тельца наступивший год с самого начала был удачным, поскольку это - его год. Для него на протяжении всего периода возникают благоприятные условия в бизнесе, в инвестициях и любых крупных вложениях. Конец лета – начало осени будут благоприятны для крупных покупок. Во второй половине года у Тельца появляется вероятность поступления неожиданных денег: выигрыш в лотерею, наследство, крупная премия, поэтому представители знака смогут позволить себе многое в финансовом плане, больше, чем планировали ранее.

Близнецы

Близнецов ожидает хороший доход или удачная сделка в период с середины осени до конца года. Те представители знака, которые упорно работали в прошлом году, получат повышение или солидную прибавку к зарплате, те, у кого собственный бизнес, имеют все шансы выйти на новый уровень. Главным условием заметного улучшения благосостояния является правильное вложение полученных финансовых средств.

Весы

Весы имеют все шансы забыть о финансовых сложностях во второй половине лета. Некоторым представителям знака удастся даже на некоторое время отойти от дел и отдохнуть: в летние месяцы они получат сверхприбыль в бизнесе или завершат выгодный проект, что даст им хорошую финансовую выплату. Тем, кто хотел открыть собственное дело, стоит задуматься об этом в начале осени – Весам будет сопутствовать удача.

Скорпион

Скорпион «разбогатеет» благодаря тому, что к началу осени сумеет расплатиться со всеми долгами и кредитами и начать жить без излишних обременений. Часть представителей знака получат деньги для этого благодаря выгодной подработке или премии, а часть решит материальные проблемы, вступив в брак по расчету или получив неожиданное наследство.

Водолей

Водолею откроются новые возможности и перспективы, которые в первой половине года заставят их потратить или вложить в них достаточное количество денег. Но опасаться не стоит: все вложенное вернется ближе к зиме или в начале следующего года с хорошими дивидендами и обеспечит безбедное существование на несколько лет вперед.

Если ваш знак есть в списке, используйте благоприятный момент, чтобы стать богаче.

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