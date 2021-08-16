Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

«Люди будут сказочно богаты»: самые громкие предсказания Ванги на 2022 год

16 августа 2021ВангаВечерняя Москва

Болгарская предсказательница Ванга умерла 25 лет назад, однако ее пророчества имеют вес до сих пор.

«Люди будут сказочно богаты»: самые громкие предсказания Ванги на 2022 год
Фото: crimea.ria

Ясновидящая предсказала много интересного на долгие годы вперед, в том числе и на предстоящий, 2022-й.

По словам Ванги, неизвестная ранее науке болезнь настигнет человечество в начале третьего тысячелетия. Эпидемия, по прогнозам ведуньи, придет то ли из Африки, то ли с Востока. Общество предполагает, что экстрасенс имела в виду коронавирусную инфекцию, которая поразила всю планету и забирает множество жизней. К несчастью для населения планеты, провидица не оставила в своих словах никаких намеков о том, когда миру удастся победить это зло. Однако тот факт, что предсказания Ванги распространяются и на другие сферы человеческой жизни, помимо здоровья, вселяет надежду, что мир все-таки станет прежним и в нем не будет места эпидемии.

Ванга также предсказала развитие отношений России и США. По ее словам, отношения между странами будут прекращены, однако сотрудничество РФ с Китаем будет продолжаться и становиться крепче с каждым годом.

Относительно России ясновидящая говорила, что страна уже выдержала многое и выдержит все трудности в будущем. Люди в РФ, однако, останутся прежними. Они будут следовать выбранному издавна пути и сражаться за свое благополучие. В генах у российского народа, по мнению ведуньи, заложены борьба за место под солнцем и невероятные силы для того, чтобы сражаться за свои права на мировой арене.

Прорицательница также предположила, что люди будут сказочно богаты, не имея при этом денег. Исследователи считают, что Ванга имела в виду электронные банкноты и биткоины, которые так популярны в настоящее время, передает Teleprogramma.pro.

Вечерняя Москва: последние новостиРоссия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентябряРоссия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августаАстрологи перечислили четыре самых мстительных знака зодиака
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Ванга
Ванга предсказала пяти знакам зодиака богатство
Нравится 3
Ванга
Миром будет править «красный дракон»: названы пять событий, которые предсказала Ванга на 2021 год
Имена
Названы женские имена, которые сводят мужчин с ума
Восточный гороскоп
12 шагов: как увидеть свою ауру
Психология
Как думать о деньгах, чтобы привлечь их в свою жизнь
Восточный гороскоп
Защитный барьер: почему жест «намасте» обладает невероятной силой
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскопы
Они не умеют прощать: астрологи перечислили четыре самых мстительных знака зодиака
Гадания
«Страна будет окружена врагами»: пророчество нового Распутина о будущем России
Гадания
Приметы на 17 августа: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ждет Россию в 2022 году