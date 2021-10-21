Предсказания Ванги о России на 2022 год

2021 год близится к своему завершению и сейчас самое время подумать о том, что известные прорицатели говорили о наступающем, 2022 году.

Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала много интересного на долгие годы вперед, в том числе и на предстоящий, 2022-й.

Что будет с коронавирусом

Начнем с главного и актуального – эпидемии коронавируса. Толкователи пророчеств ясновидящей предполагают, что именно она упоминается под «неизвестной науке болезни, которая придет в начале третьего тысячелетия с Востока». Никаких указаний на то, что в 2022 ситуация кардинально переменится в ее пророчествах нет. Впрочем, мы можем порадоваться, что речь не идет хотя бы об ухудшении имеющийся ситуации.

Отношения с Америкой и Китаем

Второй не менее «горячий» вопрос – отношения России и Америки. Ванга говорит об их полном прекращении – что же, последние новости мировой политики намекают на ухудшение и надежд на «потепление» не так уж и много. Хочется надеется, что все-таки выход из тупика есть, но похоже он не будет найден в 2022 году. А вот с другим важным игроком на внешнеполитической арене – Китаем – Россия будет только укреплять сотрудничество. Что мы и можем наблюдать в нашей повседневной жизни – торговые отношения с Китаем становятся все крепче, импорт товаров все быстрее, да и сами продукты радуют своим качеством.

Кто разбогатеет

Другой волнующий вопрос – финансовое состояние. Здесь ясновидящая упоминает о глобальном разрыве между бедными и богатыми, который будет только увеличиваться, а значит, каких-то существенных изменений своего состояния в этом году ждать не стоит. Тот, кто умеет, будет и дальше преумножать свое состояние, а те, кто не столь удачлив, останутся на своем уровне достатка.

Что ждет Россию

И самая загадочная фраза ясновидящей о России в 2022 звучит так: «выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся теми же люди». Возможно, речь идет и о коронавирусе, и о давлении, которое оказывается на Россию со стороны других стран. Похоже, нас все-таки ждут перемены, но мы с ними достойно справимся и не отступим от выбранного курса.