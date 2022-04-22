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Земля перевернется: предсказания Ванги на 2023 год

22 апреля 2022ВангаМарианна Басс

Еще при жизни Ванга сделала множество различных предсказаний, в том числе и по годам.

Земля перевернется: предсказания Ванги на 2023 год
Фото: it.sputniknews.com

На XXI век приходится довольно мало пророчеств. Так, в промежуток между 2018 и 2023 годами Ванга не видела никаких событий. А вот уже на 2023 год провидица сделала пророчество. Какие события, по мнению Ванги, произойдут в мире в следующем году?

Болгарская ясновидящая предсказала, что в 2023 году произойдет смещение орбиты Земли, однако это не станет катастрофическим событием для человечества и планеты в целом. Ученые, в свою очередь, будут изучать подобные изменения и их влияние на развитие нашей цивилизации.

Стоит отметить, что некоторые специалисты в этой области уже рассматривают возможные последствия даже незначительного смещения планеты. Они отмечают, что орбита Земли в различные периоды может отклоняться, такое уже было в прошлом. Однако глобальных катастроф от таких изменений не происходило.

Если же случится так, что орбита претерпит значительные изменения, то, вероятнее всего, на планете погибнет все живое, а сама Земля станет совершенно непригодной для жизни.

Кроме этого Ванга предсказывала, что в 2023 году произойдет существенное изменение климата. Глобальный климат потеплеет на 1,2-2 градуса. Также по всему миру начнутся наводнения, пожары и сокращение запасов пресной воды.

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