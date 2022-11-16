Какую судьбу Ванга предсказала России на конец 2022 года

В своих предсказаниях известная болгарская провидица Ванга практически никогда не ошибалась.

Она, как и многие другие ясновидящие, говорила о будущем России. Давайте вспомним, какую судьбу Ванга предрекла нашей стране.

2022 год

«России будет плохо, но она никогда на колени не упадет, потому что русский дух непобедим. Самое страшное не враги, а предатели России. Придет время, когда все к ней повернутся. Россия станет кормилицей, от нее идет свет», — именно так однажды Ванга описала 2022 год.

Болгарская провидица была уверена, что России уготована роль «спасителя мира».

Спаситель

Также Ванга не раз говорила, что в 2022 году ожидается появление некого человека в России, который сможет сплотить не только русский народ, но и объединить весь мир, даря при этом нашей планете долгожданный покой.

По словам болгарской провидицы, он создаст мощное славянское государство, а те, что когда-то отделились, вернуться к ней вновь.

Важная дата

Многие предсказатели, в том числе и Ванга, пророчили России непростой 2022 год. Но, несмотря на это, все сходились в том, что в будущем эту страну ждут только рассвет и процветание.

«Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира», — говорила болгарская провидица.

В своих предсказаниях Ванга также упоминала важные даты для нашей страны. Одной из таких станет 22.12.2022. По словам пророка, эти пять двоек расставят все на свои места. Мощь России станет больше, а ее позиции крепче. Также важным месяцем 2022 года для России окажется ноябрь.