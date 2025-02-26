Пророчества Ванги: что она предсказывала о нашем времени

Вангелия Пандева Гуштерова, известная как Ванга, — болгарская ясновидящая, родившаяся в 1911 году.

Потеряв зрение в детстве, она обрела дар предвидения и стала известна своими пророчествами, многие из которых, по утверждениям ее последователей, сбылись. Ванга ушла из жизни в 1996 году, но ее предсказания продолжают вызывать интерес и обсуждения.

Ядерная катастрофа

Согласно некоторым источникам, Ванга предсказывала ядерную катастрофу, которая должна была произойти до конца 2023 года. Она якобы говорила о том, что в результате атомного взрыва над Азией образуются токсичные облака, которые распространятся по миру, вызывая серьезные заболевания.

Апокалиптические изменения в Европе

Ванга также предсказывала, что в Европе произойдут масштабные катастрофы, которые приведут к значительному сокращению населения континента. Она утверждала, что этот год станет началом апокалиптических изменений для человечества.

Развитие телепатии и медицинские достижения

Среди более позитивных предсказаний Ванги на наше время — утверждение, что телепатия перестанет быть элементом научной фантастики и станет реальностью. Она говорила, что ученые найдут способ использовать мозговые волны для прямой коммуникации между людьми. Кроме того, Ванга предсказывала революцию в медицине: по её словам, ученые научатся выращивать человеческие органы в лабораториях, что позволит проводить трансплантации без долгих очередей и рискованных процедур.

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