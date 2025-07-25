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Ванга и ее пророчества на ближайшие десятилетия: чего ждать миру

25 июля 2025ВангаМарианна Басс

Имя Ванги окутано тайной и благоговейным уважением.

Ванга и ее пророчества на ближайшие десятилетия: чего ждать миру
Фото: ensonhaber.com

Болгарская ясновидящая, потерявшая зрение в юности, стала одной из самых загадочных прорицательниц XX века. Несмотря на то, что сама Ванга ушла из жизни в 1996 году, её пророчества продолжают будоражить умы и сердца по сей день. Многие её предсказания оказались поразительно точными: распад СССР, авария на Чернобыльской АЭС, теракт 11 сентября, а также природные катаклизмы и социальные потрясения. Рассказываем, что ясновидящая говорила о будущем — нашем с вами времени?

Переломный климатический рубеж

Одним из главных предупреждений Ванги было изменение климата. Она говорила, что «лед растает, и придут великие воды», намекая на глобальное потепление и его последствия. По ее словам, человечество столкнется с тем, что «природа начнет мстить»: это могут быть ураганы, засухи, землетрясения и наводнения в нестандартных регионах. Это пророчество уже частично сбывается: мы видим, как стихийные бедствия становятся всё более частыми и непредсказуемыми.

Духовный поворот человечества

Ванга говорила, что к 2030-м годам люди начнут отходить от материализма и обращаться к духовным ценностям. Она упоминала, что «придет новая вера, она объединит Восток и Запад», что может трактоваться как рост интереса к эзотерике, медитативным практикам, а также синтез религиозных и философских учений. Люди будут искать смыслы, а не только выгоду, и именно через духовный путь смогут выйти из кризисов.

Появление «чистой энергии»

Прорицательница предсказывала, что однажды «люди найдут источник силы в Солнце», что трактуется как переход на возобновляемые источники энергии. Ванга верила, что в будущем человечество откажется от нефти и угля, и это приведет не только к очищению планеты, но и к изменению геополитического баланса.

Изменение медицины и продление жизни

Она также утверждала, что в будущем «рак будет побежден, но не сразу, а через много испытаний». По мнению Ванги, медицина претерпит революционные изменения, и люди будут жить дольше, но только если научатся гармонично сосуществовать с природой и друг с другом.

Пророчества Ванги звучат как предостережение и как надежда одновременно. Мир находится в точке перелома — и от нашего выбора зависит, будет ли будущее разрушительным или преобразующим. Многие ее слова можно интерпретировать как призыв к внутренним изменениям: отказаться от жадности, научиться слышать друг друга и уважать Землю.

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