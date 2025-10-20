ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Предсказания Ванги о богатстве и бедности: что ждет мир в будущем

20 октября 2025ВангаМарианна Басс

Баба Ванга (1911–1996) — болгарская мистик, слепая с подростковых лет, которой приписывают дар ясновидения.

Предсказания Ванги о богатстве и бедности: что ждет мир в будущем
Фото: nypost.com

На основе ее имени создан целый пласт эзотерических публикаций о будущем мира.

Ее видения — это сочетание символов, архетипов и образов, которые интерпретируются через призму нумерологии и астрологии.

Перераспределение богатства и обнищание элит

По некоторым источникам, Ванга предвидела, что к середине XXI века богатство сосредоточится в иных руках, чем сегодня. Например, пострадать должны государства-«элиты», привыкшие к статусу сверхбогатых. Указывается, что богатые станут беднее, а ранее бедные могли подняться. Один из пересказов гласит:

«Богатые станут бедны, бедные поднимутся — мир будет менять свой столб богатства».

Рост возможностей для «обычных» людей

В публикациях, посвящённых ее «прогнозам на 2025 год», встречается утверждение, что знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы, Лев могут стать значительно богаче в этом периоде. Это интерпретируется как сигнал: люди, находящиеся в резонансе с новыми энергиями, смогут «подняться» и изменить своё финансовое положение, возможно, благодаря инновациям, изменению парадигмы труда, новым технологиям.

Глобальные кризисы и бедность масс

Другой поток прогнозов Ванги, применяемый к теме бедности: она якобы видела, что будущие десятилетия принесут массовую бедность, связанная с разрушением старых экономических систем, войнами, сменой энергетических ресурсов, экологическими катастрофами. Например:

«Когда станут бессмысленны старые деньги — многие останутся ни с чем».

Такое предсказание следует рассматривать как предупреждение: материальные ресурсы будут требовать иной формы владения и управления, и без адаптации люди могут оказаться «бедными» не только в цифрах, но и в возможностях.

Переломный этап около 2025–2030 годов

Многие из публикаций, посвящённых Ванге, указывают на период 2025–2030 гг. как временной узел, когда начнётся «новая экономическая игра». Например:

«В 2025 году одни поднимутся, другие — канут».
