Хатха-йога – один из самых популярных и востребованных видов практики среди остальных.

Она отличается тем, что основывается на том, что работает с физическими способностями человека. Именно ей занимаются в большинстве фитнес-клубов.

Хатха-йога: описание, упражнения, польза, вред и интересные факты

Этот вид йоги немного отличается от остальных, так как сосредоточен на физических ощущениях организма. Во время этих занятий человек практикует различные позы, концентрацию и следит за дыханием. Асаны здесь значительно медленнее и более статичны. Считается, что с помощью такой техники человек может достигнуть силы тела.

Что такое хатха-йога

Хатха-йога появилась значительно позже, чем сама йога. С санскрита она переводится как «йога силы». Из этого можно понять, что практика сосредоточена на том, чтобы укрепить тело человека. Преимущественно она состоит из поз для баланса и проработки различных мышц. Поэтому хатха-йога получила большую популярность у тех, кто хочет изменить свое тело.

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Иногда этот тип йоги рассматривают как две составляющие «ха» и «тха». У них нет конкретного перевода, но его часто наделяют мистическим смыслом. В одних легендах говорится, что они означают ум и тело, в других – Солнце и Луну, а в третьих – мужское и женское начало.

Считается, что вид йоги людям передал сам Шива. Это божество также упоминается как первый гуру в этой технике. Однако исследователи говорят, что она появилась в X-XI веках нашей эры.

Хатха-йога для начинающих

Этим видом йоги можно заниматься в любом возрасте, здесь он не отличается от других. Если вы планируете отдать ребенка на йогу, то делать это нужно с 6-7 лет. Именно в этом возрасте человек уже учится концентрироваться, может внимательно слушать преподавателя и повторять за ним все движения. Важно подобрать хорошего преподавателя, который не только хорошо разбирается в йоге, но и умеет работать с детьми.

Верхний возрастной порог йоги также не ограничен. В некоторых случаях практика рекомендована людям от 60 лет, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и различными болевыми ощущениями. Кроме того, это – нагрузка, которая будет под силу человеку любого возраста, так как в хатха-йоге нет сложных и быстрых асан.

Упражнения хатха-йоги

Комплекс упражнений у различных мастеров может отличаться. Все зависит от его опыта и индивидуального подхода к человеку. Если вы решили начать заниматься хатха-йогой самостоятельно, то стоит прежде всего научиться выполнять самые простые позы. Уже после их освоения можно приступать к более сложным асанам.

Тадасана (поза горы)

Это – базовая асана, которая выполняется стоя. Встаньте на коврик, вытяните руки вдоль туловища. Все тело должно вытянуться и быть напряжено. Грудь должна быть раскрыта. Стойте в этой позе, напрягая все мышцы, дышите спокойно. В такой позе напряжены все мышцы тела, она позволит подготовиться к тренировке.

Падангустасана (захват стопы)

Встаньте на коврик, держите спину ровно и наклонитесь к стопам настолько, насколько позволит ваша гибкость. Желательно схватиться за стопы, но, если такой возможности нет, подставьте под руки кубики. Не забывайте держать спину прямо, а ноги – вытянутыми. Эта поза поможет растянуть мышцы спины и ног.

Уттхита Триконосана (поза вытянутого треугольника)

Еще одна базовая поза йоги, но с первого раза выполнить ее довольно сложно, поэтому стоит попрактиковаться в ее реализации. Поставьте ноги широко (как если бы вы сделали широкий шаг) и наклоните корпус вперед. Одну руку поставьте у ведущей ноги, а вторую вытяните наверх, корпус должен быть скручен. С помощью нее можно укрепить мышцы ног, спины и пресса.

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Вирабхадрасана (поза воина)

Эта поза существует в нескольких вариациях, для начала нужно научиться выполнять самую простую из них. Сделайте широкий шаг вперед, корпус держите прямо. Когда поймаете баланс, поднимите руки над головой и вытяните назад. Такая асана отлично укрепляет ноги и мышцы спины.

Чем хатха-йога отличается от йоги

Как правило при занятии йогой все построено на выполнении нескольких асанах. Хатха-йога включает в себя медитацию и коррекцию техники дыхания. Поэтому даже во время занятия нетрудно заметить отличия.

Unsplash Можно поработать над определенной областью. Асаны в хатха-йоге отличаются от классических. В этом случае можно построить тренировку так, чтобы проработать необходимую часть тела. Таким образом, за несколько занятий вы получите комплексную проработку мышц. Хатха более медленная. Классическая йога гораздо более динамичная из-за постоянной смены поз. Поэтому ее причисляют к кардионагрузке. Хатха-йога более медленная и сбалансированная, так как во время занятия уделяется внимание мышцам. Медитация в начале. В большинстве случаев преподаватели проводят медитацию в конце занятия, чтобы восполнить силы после тренировки. В хатка-йоге медитация проводится в начале – для того, чтобы настроиться на занятие. Она не должна расслаблять человека, наоборот, - приводит его в тонус.

Польза хатха-йоги

Как и у других видов йоги, у хатха есть свои плюсы и минусы. Она подходит почти всем людям, но есть некоторые категории людей, которым этот тип поможет больше всего.

Укрепление мышц

Прежде всего хатха-йога полезна тем, кто хочет укрепить мышцы и сделать их более рельефными. Этот вид йоги сконцентрирован на проработке различных участков тела, поэтому будет полезен тем, кто хочет похудеть и накачать какую-либо область.

Снятие боли при эндометриозе

Этот вид йоги помогает снизить боль при менструации у женщин с эндометриозом, а также улучшить их качество жизни. Это доказали ученые. Они провели исследование, в котором участвовали женщины с эндометриозом. Одна группа занималась хатха-йогой два раза в неделю по 1,5 часа. Участницы из этой группы заявили, что болезненность при менструации стала гораздо меньше, чем была до этого. Кроме того, они избавились от неприятных симптомов в виде тошноты и диареи.

Развитие когнитивных функций мозга

Еще одно научно доказанное свойство йоги – она улучшает когнитивные функции человека. Например, помогает ему справиться с планированием, делает его мышление более гибким и увеличивает концентрацию внимания. Это касается людей всех возрастов, а пожилым хатха-йога помогает бороться с атеросклерозом. Ученые проанализировали различные исследования об этом типе йоги и выяснили, что она может быть полезна для мозга.

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Помощь в борьбе с психическими заболеваниями

Хатха-йога может быть применена как дополнительная терапия при лечении психических заболеваний. Таких как тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако такой способ терапии помогает только вместе с другими методами: консультациями и приемом лекарств. Ученые проанализировали исследования на эту тему и отметили, что у таких методов есть большой потенциал.

Вред хатха-йоги

Несмотря на то, что хатха-йога помогает при многих проблемах со здоровьем, у нее есть и минусы. Чаще всего к травмам приводит то, что человек пытается сделать больше, чем может. Поэтому если во время упражнения вы поняли, что достигли предела, не стоит надрываться. Лучше сделать его так, как у вас получается. Со временем асаны будут поддаваться практике.

Проблемы с суставами

При выполнении некоторых упражнений в хатха-йоге есть риск повредить суставы. Дело в том, что во время занятий преобладают различные скручивания в неустойчивых позах. Поэтому если человек будет заниматься без инструктора или невнимательно будет выполнять упражнения, существует риск появления проблем с суставами.

Боль в коленях

Так как многие позы в этом виде йоги сосредоточены на укрепление мышц ног, довольно часто можно встретить асаны со сгибанием колен. В таком случае вес тела переносится на ноги. В некоторых случаях такие позы помогают облегчить состояние, но так происходит не всегда. Если у человека есть предрасположенность к боли в коленях, то стоит избегать асан, где есть большая нагрузка на колени, стопы и локти.

Повышение артериального давления

Некоторые позы в хатха-йоге называются перевернутыми. В этом случае голова человека оказывается ниже уровня его таза. Практикуется стояние на голове, плечах, различные наклоны. Такое положение привозит к притоку крови к голове и может спровоцировать повышение артериального давления. Поэтому если у вас уже есть гипертония, то такие упражнения выполнять не стоит.

Боль в пояснице

Неприятные ощущения в поясничном отделе могут появиться из-за интенсивного выполнения наклонов и прогибов. Если у вас были какие-либо травмы ранее или у вас часто болит поясница, то лучше облегчить выполнение этих асан. Не стоит слишком сильно выполнять наклоны и прогибы, так как это может повлиять на здоровье поясницы.

Противопоказания при беременности

Довольно часто женщины в положении практикуют йогу, так как более интенсивные нагрузки им запрещены. Однако при беременности нужно также очень аккуратно относиться ко всем упражнениям. Нельзя выполнять перевернутые позы, скручивания, асаны с напряжением живота, и упражнения лежа на животе.

Хатха-йога: интересные факты

Так как хатха-йога отличается от классической, у нее есть свой путь, история и нюансы.

Хатха-йога – самый популярный и классический стиль йоги, который практикуют в мире

В этом виде йоги используются техники с ассиметричным дыханием. То есть человеку нужно закрыть одну ноздрю и работать другой. В этой практике считается, что правая ноздря отвечает за бодрость, а левая – расслабляет.

Согласно всем легендам, учения о хатха-йоге людям передал сам Шива – божественное индуистское существо.

Иногда хатха-йогу трактуют как разделение «ха» и «тха». Их наделяют мистическим смыслом, например, ха – энергия головы, а тха – энергия жизни. Также встречаются и другие вариации: Солнце и Луна, мужское и женское.

Тем, кто углубляется в хатха-йогу, рекомендуют соблюдать ям и ниям. Первое – это моральные заповеди первой ступени йоги, которые включают пять принципов: ненасилие, правдивость, изучение ведических знаний, непринятие даров и не присвоение чужого. Нияма – духовные принципы второй ступени йоги: внутренняя и внешняя чистота, скромность, самодисциплина, постоянное познание и принятие Шивы как единственного идеала.

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Комментарий инструктора

«Практика универсальна как для мужчин, так и для женщин. Но, так как я сама являюсь женщиной и мамой, то могу сказать от первого лица, что на себя совсем нет времени. Не буду переубеждать, просто скажу, что если вы все-таки выделите час на йогу, то посвятите время себе, своим чувствам, своим эмоциям, своему телу.

Быть в гармонии с собой, любить себя, принять себя, восстановить — это лишь коротко о том, что дает практика йоги для женщины. Да, йога помогает поддерживать здоровье не только снаружи (красивое тело), но и изнутри. Хотя без одного сложно достичь другого», - Сертифицированный преподаватель международного уровня по методу Универсальной йоги в Красной поляне Динара Малиновская.

Комментарий врача

«Нужно понимать, что йога, которую преподают в фитнес клубах нашей страны, имеет немного общего с представлениями, которые изначально были заложены в это учение. Так, в Индии - это, в первую очередь, духовные практики, и уже потом какая-либо физическая активность. У нас же считается, что йога - это физическая активность, связанная с растяжками, стрейчингом и т.п. Многие считают, что это один из вариантов стрейчинга, и во многом это действительно так», - Саутин Максим, травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, к.м.н., Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии ECSTO.

Заключение

Хатха-йога – самый популярный вид йоги, который сильно отличается от других благодаря своей направленности и принципам.