Ритуалы на новый 2024 год – Рамблер/Гороскопы

Любой Новый год всегда ассоциируется с волшебством и загадыванием желаний.

Любой Новый год всегда ассоциируется с волшебством и загадыванием желаний. Чтобы весело провести время и повлиять на реализацию мечты, стоит пристально присмотреться к новогодним ритуалам.

Готовимся к празднику заранее, и читаем, какие можно провести ритуалы перед тем, как перейти в Новый 2024 год.

Для начала стоит настроить себя на этот процесс. Следует за несколько дней до праздника выбросить всё лишнее, отдать долги, помириться с теми, с кем находитесь в ссоре, забывать всё плохое и планировать только хорошее.

Новогодние ритуалы на богатство

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Ни для кого не секрет, что финансовая составляющая играет большую роль в жизни каждого человека. Ритуалы созданы для того, чтобы вы настраивались на приобретение более крупного дохода.

Несмотря на то, что некоторые ритуалы живут не одно десятилетие, они актуальны и могут помочь даже в наше время.

Ритуал с красным кошельком

Найдите время и место уединиться после застолья. Для ритуала заранее купите кошелёк красного цвета. Если не получится, то можно приобрести кошелёк золотистого оттенка. Он тоже подойдёт. Также нужна будет свечка красного цвета. Как только останетесь одни, зажигайте свечу и говорите следующие слова: «Я призываю деньги к себе. С этого момента я расстаюсь с бедностью навсегда. Денежки, приходите в мой кошелёк. Всё, что я сказала, закон. Аминь».

После этого кошелёк кладётся под подушку. Утром положите в него все деньги, которые у вас есть в доме. В таком состоянии носите кошелёк с собой целый год. Через 365 дней можно повторить ритуал.

Ритуал с водой

Оставьте небольшое количество воды на ночь на улице. На следующий день утром забирайте её обратно в дом и читайте слова 12 раз: «Добрым словом и в хорошее время я заговариваю себя. Пусть нищета уйдёт за порог. Теперь в этом доме будут жить удача и счастье. Желаю, чтобы деньги текли как дождик, а проблем рассеивались как туман. Достаток пусть не кончается. Аминь».

После заговора вы можете умыться этой водой. При этом лицо и руки потом не вытирайте. Оставшейся водой можно полить комнатные растения.

Ритуал с ёлкой

Учитывайте, что в этом случае дерево должно быть настоящим. Кроме этого, понадобится ваш самый любимый наряд.

Украсьте ёлку денежными купюрами таким образом, чтобы не было видно, какой именно у них номинал. Повесьте шары жёлтого и зелёного оттенка, а если есть мишура, то подойдут серебряные нити. Теперь вам нужно встать под ёлку в новогоднюю ночь и просите, чтобы у вас был достаток в будущем году.

Ритуал с купюрами

Здесь всё довольно просто. Ритуал подходит для тех, кто желает расширить свой бизнес в 2024 году. Вам понадобятся денежные купюры номиналом 100, 200, 1000 или 2000 рублей. Главное, чтобы в них были нули и двойки. На каждый номинал приходится 21 купюра, например, двадцать одна 100-рублёвая купюра. Теперь вешайте эти купюры на символ нового года — ёлку. Благодаря этим лёгким усилиям, соединяются цифры наступающего года.

Ритуал с золотыми монетами

Этот ритуал лучше проводить утром 1 января. Собирайте все монеты, которые у вас есть и тщательно отмойте. Далее наливайте в ванну тёплую воду, и туда же опускайте чистые монетки. Не забудьте добавить ароматических свечей. Можно выбрать свечи с запахом апельсина или можжевельника. Приглушите свет и принимайте такую ванну. После этого сохраните все монетки до следующего раза. 15-20 минут хватит на эту процедуру.

Новогодние ритуалы на любовь

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Конечно, если ваше сердце одиноко, то хочется в будущем году найти свою вторую половинку. Ритуалы помогут приблизить этот момент и насладиться союзом. Тем более, сам процесс всегда приятный, и вы сможете интересно провести время в новогодние праздники.

Ритуал с игрушками и бокалом

На ёлку повесьте две игрушки в виде сердец или ангелов с сердечками. На них напишите «2024». Перед изголовьем поставьте два бокала. Первый будет для вас, второй — для суженого. После того, как закончится застолье, свяжите эти два бокала одной красной нитью и поставьте под ёлку. Они должны там стоять до Старого Нового года. Потом можете их убрать в укромное место. Развязать бокалы можно после того, как появится избранник.

Ритуал с ёлкой

Он подходит и мужчинам, и женщинам. Перед Новым годом вам в любом случае нужно будет покупать ёлку. В этот раз купите её у представителя противоположного пола. После того, как покупка будет произведена, а дерево окажется дома, необходимо обмыть его три раза под проточной водой. Конечно, это было бы слишком просто, поэтому ещё нужно и проговорить некоторые слова, которые притянут вашу вторую половинку.

В первый раз скажите: «В мой дом ёлка пришла и счастье с собой принесла».

Во второй произнесите: «Елка счастье принесла и любовь дала».

В третий: «Ель любовь принесла и здесь мне оставила».

После этого в полночь встаньте под ёлку и от чистого сердца пожелайте себе любовь в будущем году.

Ритуал с мандаринами и шампанским

Наверное, это самый атмосферный и новогодний ритуал. В нём участвуют все символы Нового года — мандарины, шампанское, ёлка и праздничное настроение. Итак, что потребуется сделать?

Выложите сердце из мандаринов под ёлкой. Внутрь него поставьте два бокала с шампанским. Один бокал возьмите в руки и скажите: «Шампанское наливаю, свою любовь призываю. Один бокал мне, другой — суженому». Выпивайте игристое и произносите фразу: «Шампанское выпиваю, тебя к себе приглашаю». Про второй бокал не забываем. Шампанское из него выливайте в открытое окно.

Ритуал со сладостями

Здесь всё довольно просто. Перед тем как лечь спать в новогоднюю ночь, у изголовья кровати положите различные сладости в красивую посуду. С мыслями о любимом ложитесь спать. После этого Вселенная сделает всё за вас.

Ритуал с фигурками

Найти вторую половинку помогут куклы или фигурки. Вам нужны две: мужского и женского пола. Можно взять Барби и Кена, или Снегурочку и Деда Мороза. Если есть возможность, можно даже самостоятельно сделать фигурки.

31 декабря женскую фигурку поставьте под ёлку. Мужскую спрячьте, например, в шкаф или под кровать. Утром фигурку молодого человека поставьте к своей «барби», таким образом, чтобы можно было каждый день двигать его ближе к кукле. 14 января они должны стоять максимально близко друг к другу.

Новогодние ритуалы на счастье

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Счастье — то, к чему стремится каждый человек. Чтобы привлечь его как можно раньше, есть специальные ритуалы. Новогодняя ночь — идеальное время для этого: даже скептикам хочется верить в магию и загадывать желания на будущий год.

Ритуал со свечой

Этот ритуал похож на старинный обряд, когда нужно перепрыгивать через костёр. Конечно, мы не предлагаем разводить пожар в доме. Лучше воспользоваться свечой. Поставьте её на пол и перепрыгивайте вместе с членами семьи или друзьями. Так, удача и счастье будут к вам притягиваться.

Ритуал с зерном

Если вы живёте в деревне, то этот ритуал можно провести в амбаре с зерном. В квартире же можно использовать только горсть зерна. Рассыпьте её на пол и походите по нему. В руках в это время должны быть деньги. Если вы пошуршите ими, то счастью будет легче найти вас. После этого нужно собрать зерно и сложить в несколько мешочков. Для исполнения мечты в будущем году, повесьте их на ветки ёлки.

Новогодние ритуалы на беременность и здоровье

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Позаботиться о своём здоровье следует всегда. Ритуалы помогут чувствовать себя более уверенным. В конце концов нужно беречь себя любыми возможными способами.

Ритуал с апельсинами

Возьмите 21 оранжевый фрукт. На каждом из них напишите «Здоровье 2024». Положите их под ёлку в новогоднюю ночь. На утро 1 января раздайте каждому члену семьи и друзьям и съешьте за завтраком. Откладывать апельсины нельзя.

Ритуал с ёлкой

Купите вечнозелёное дерево в тот день, когда вы родились. В этот момент на вас должна быть самая любимая одежда. После покупки обмойте ёлку под проточной водой. Во время этого процесса проговорите следующую фразу: «Ёлочка, ты пришла в мой дом и здоровье принесла. Пусть оно остаётся здесь и не уходит». Затем украсьте символ Нового года золотистой мишурой и шариками золотого и зелёного цвета. Когда наступит волшебная ночь, встаньте под ёлку и попросите здоровья для себя и близких.

Ритуал с игрушкой

Он подходит для пар, которые давно планируют ребёнка. Необходимо взять фигурку младенца и повесить на ёлку. Уже в следующем году вы будете справлять праздник втроём.

Ритуал с фикусом

Согласно древним легендам, фикус притягивает появление младенцев. Наверное, вы уже догадались, что нужно сделать: принести это растение в ваш дом.

Ритуал по фэн-шую

На Новый год можно проводить обряды из различных культур. Если обращаться к восточной, то мы узнаем, что в любом доме западная сторона «отвечает» за появление детей. Вам понадобится найти такое место в вашем жилище и обустроить его как детскую. Поставьте кроватку, перекрасьте стены, положите много игрушек. Ритуал обязательно сработает.

Новогодние ритуалы, связанные с желаниями

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На каждый год мы что-то загадываем: большой дом, семью, машину, детей, повышение по службе и т.д. К сожалению, далеко не всегда эти мечты исполняются в определённом году. Новогодние ритуалы помогут увеличить шанс исполнения заветных желаний.

Ритуал во время боя курантов

С ним вы наверняка уже знакомы. Во время праздничного торжества, когда начинают бить первые куранты, вспомните и сконцентрируйтесь на своей мечте. Во время 12 удара мысленно или вслух произнесите желание. Так оно точно сбудется.

Ритуал с еловой веткой

Новый год, а значит, главный символ, ёлка — на месте. Она вам поможет исполнить мечту.

Что нужно сделать?

Выберите самую пушистую ветку. Дождитесь, когда будете одни в помещении и прошепчите своё желание на эту веточку. Аккуратно её срежьте и поставьте в стакан с водой. Через 3 дня посмотрите, сколько упало иголок. Если чётное количество, то ваше желание исполнится в ближайшее время. Если нечётное, то чуть позже.

Ритуал с шариком

Перед праздником купите самый красивый новогодний шарик для ёлки. Напишите своё заветное желание на листке бумаги и положите его внутрь игрушки. Во все праздничные дни подходите к шарику, закрывайте глаза и визуализируйте свою мечту. Представьте, как она сбывается, и что вы будете чувствовать в этот момент.

Ритуалом с блюдом

Чтобы желание воплотилось, можно визуализировать не только мысленно. Можно нарисовать символ вашей мечты на каком-нибудь блюде, например, на салате или тортике.

Ритуал с письмом

Как думаете, кому вы будете отправлять это письмо? Правильно! Деду Морозу. Не только же детям просить исполнения желаний у волшебника. Напишите письмо Деду Морозу. Расскажите о чём-то хорошем и приятном. Взамен попросите, чтобы добрый символ Нового года исполнил ваше желание. И чудо обязательно произойдёт.

Ритуал с записками

Бывает такое, что желаний намного больше, чем одно. Для таких случаев данный ритуал подходит идеально. Ваша задача — написать свои желания на нескольких бумажках, смять их и положить под подушку. Как только проснётесь, не открывая глаз, засуньте руку под подушку и вытащите случайную записку. Что будет на ней написано, то и сбудется в ближайшее время.

Ритуал с шампанским

Наверняка, вы слышали про этот обряд, но, возможно, не догадывались, какой магической силой он обладает. Итак, рассказываем, что нужно сделать. Налейте в бокал игристое. На трёх бумажках напишите заветное желания. Так, у вас уже будет три мечты, которые могут воплотиться уже в следующем году. Как только на часах пробьёт 12, подожгите эти бумажки, а пепел выбросите в бокал с шампанским. Теперь вам остаётся только выпить бокал с шампанским до конца. После этого все три ваших желания сбудутся в 2024 году.

Ритуал с альбомом

Этот ритуал напоминает карту желаний. Предлагаем вам заранее купить альбом. Соберите и вырежьте картинки, которые олицетворяют ваши желания, например, машину или квартиру. Теперь расклейте эти картинки по всему альбому. Количество ваших мечтаний не ограничено. Яркими фломастерами распишите сами желания и примерные даты, к которым желание должно сбыться. Не забывайте в течение следующих 365 дней заглядывать в альбом. Так, вы сможете напоминать сознанию, что именно делать для реализации заветных идей.

Мечтайте, и самое главное, верьте в свои мечты. Это залог того, что они обязательно сбудутся в ближайшее время.