Заговоры на быструю и удачную продажу или покупку квартиры

Сильные ритуалы на продажу квартиры или ее покупку, которые помогут совершить сделку быстро и удачно. Обряды на квартиру можно проводить дома даже на расстоянии, – читайте на Рамблер/гороскопы.

Заговоры на покупку или продажу квартиры

Продажа и покупка квартиры – непростые процессы. Для этого требуется подготовить недвижимость, составить необходимые документы, найти партнеров для покупки и продажи. И это только самое основное. Людям приходится сталкиваться и с другими трудностями при сделках с жильем.

Если процесс затянулся, происходит масса необъяснимых трудностей, а обращаться к риелтору не хочется, то можно прибегнуть к магической помощи. Для этого существуют особые обряды, ритуалы и заговоры на покупку или продажу квартиры.

Для успешного выполнения магических действий для продажи и покупки квартиры нужно соблюдать ряд простых правил. Все ритуалы и обряды проводятся в одиночестве – никто не должен о них знать, даже если вы покупаете или продаете квартиру вместе с кем-то. Также не стоит одновременно совершать несколько ритуалов или обрядов – сначала выберите один подходящий. Если он не сработал спустя время, прибегайте к другому. Все магические действия совершаются в зависимости от фазы луны. Если вы хотите успешно продать квартиру – делайте ритуалы на квартиру на убывающую луну. Тем, кто хочет купить квартиру, читать заговор на квартиру нужно на растущую луну. Не забывайте благодарить после каждого ритуала и прилагать собственные усилия – высшие силы работают совместно с энергией человека.

Ритуал на продажу квартиры

Если вы хотите успешно и выгодно продать квартиру, то вам подойдет этот ритуал. Он считается одним из самых сильных, так как делается на зашептанную воду. Жидкость приобретает энергетику человека и помогает исполнить все его желания. Для выполнения ритуала потребуется природная вода из реки, моря, колодца или озера. Можно использовать воду из-под крана, но она должна настояться перед ритуалом в темном помещении три дня.

Налейте воду в тазик, поднесите губы и скажите: «Я от квартиры отрекаюсь, нового хозяина жду. Пусть он мне деньги даст, а я их приму». После этого нужно тщательно помыть полы в квартире заговоренной водой. Особое внимание уделяйте углам и темным местам. Если упустить какую-то часть пола, то ритуал может не подействовать. Уже через неделю поток покупателей увеличится.

Заговор на квартиру на ключи

В этом ритуале также используется вода, но здесь она должна быть кипящая. Считается, что такой заговор помогает избавить квартиру от энергетики предыдущих жильцов, поэтому квартира продается быстрее.

Возьмите ключ от квартиры и положите его в железную посуду. Налейте туда проточную воду и вскипятите. Когда вода закипит, подойдите к кастрюле и скажите: «Как пар выходит из воды, так и моя энергия уходит из этого дома. Пусть покупатель найдется быстрее и наполнит пустоту в квартире». Представьте, как выглядят идеальные покупатели для вашей квартиры, сформируйте перед глазами картинку, как они заезжают в дом, расставляют свои вещи и заботятся о недвижимости. Ключ можно вернуть на место, а воду слейте в стеклянный сосуд. Каждый раз перед приходом потенциальных покупателей мойте руки этой водой. Это усилит интерес к покупке.

Заговор на квартиру на расстоянии

Image by wirestock on Freepik

Для проведения этого заговора понадобится любая вещь из квартиры, которую вы продаете. Нужна именно та, что долго пробыла в квартире и напиталась ее энергией. Также потребуются елочные иголки с дерева, лучше всего собрать их в лесу. Плюс этого ритуала в том, что его можно проводить на расстоянии и необязательно приезжать в квартиру, которую вы продаете.

Возьмите вещь из квартиры на продажу и пять елочных иголок. Сядьте за стол перед вещью и возьмите в левую руку иголки, сильно сожмите их так, чтобы появился аромат. После этого скажите: «Как иголки налипнут на эту вещь, так и покупатели на квартиру» и бросьте иголки на вещь из квартиры. Если иголки зацепились за вещь, это значит, что квартира скоро будет продана. Если иголки пролетели мимо, то ждать покупателя придется долго. После обряда поставьте вещь на место, а иголки закопайте подальше от дома.

Обряд на продажу квартиры

Для совершения этого обряда понадобится вода, мед и красное полотенце. Мед символизирует благополучие и достаток, вода – энергию человека, а красное полотенце становится символом денег, полученных с продажи.

Смешайте воду с медом и прочитайте заговор: «Как липнет все на сладкий мед, так и ко мне липнуть деньги с продажи квартиры». Вскипятите воду, представляя, как вы пересчитываете средства после продажи недвижимости. Когда вода остынет, умойтесь ею и вытрите лицо красным полотенцем. Его повесьте в квартире или носите на каждую встречу с потенциальными покупателями.

Обряд на покупку квартиры

Image by freepik

Найти квартиру на покупку может быть сложнее, чем продать недвижимость. Иногда вы заходите в квартиру и понимаете, что это ваше. А может быть и так, что ни одна просмотренная квартира не подходит под ваши ожидания. Иногда не получается договориться с хозяином – в таком случае подойдет этот ритуал. Вам понадобится свеча и соль.

Сядьте за стол и зажгите свечу. Всмотритесь в пламя свечи и представьте хозяина квартиры или риелтора, который занимается сделкой. В этот же момент представьте, как он становится покладистым, добрым и идет на уступки. Насыпьте в пламя соль и скажите: «Станешь добрым и на все согласным, квартиру я куплю и стану счастлив». После этого погасите свечу и позвоните с предложением хозяину квартиры или риелтору. Если все прошло хорошо, вы даже сможете выбить скидку.

Ритуал на покупку квартиры на картофель

Картофель в ритуале символизирует плодородную почву. Раньше сделка считалась выгодной, если при покупке земли почва была плодородная – это значило дополнительный заработок на выращивании цветов, овощей и фруктов. Если вы хотите, чтобы сделка по покупке квартиры была для вас удачной и принесла еще больше счастья, то проведите этот ритуал. Вам понадобится одна молодая картофелина.

Сварите картофель в мундире и съешьте. Перед приемом в пищу очистите картошку от кожуры. Все это время представляйте себя счастливым в новой квартире и повторяйте: «Квартиру куплю, деньги отдам, но все богатство и счастье вернется мне втройне». Также можно представить, как вы сделаете ремонт в новой квартире, как она будет выглядеть и что вы купите туда из мебели. Чем больше деталей, тем успешнее будет сделка.