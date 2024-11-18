Обряды, которые работают: смастерите защитный оберег для дома 19 ноября

Сегодня мы можем выгнать из жизни бедность и защититься от обманов как близких, так и незнакомцев.

Наши предки 19 ноября отмечали день Павла Ледоставого. В это время на водоемах появлялся лед, а воздух становился еще холоднее. Какие же обряды можно провести в этот день, чтобы жизнь стала лучше?

Заговор от обманов

Если вам кажется, что кто-то вешает вам лапшу на уши, обязательно 19 ноября прочитайте этот заговор. При этом стоит подойти к амбару и три раза открыть и закрыть на нем замок.

«Как этот замок открываю и закрываю, так обманщика сразу узнаю. Не сможет больше мне солгать, иначе беды ему не миновать».

После стоит три раза сплюнуть через левое плечо.

Защитный оберег для дома

Необходимо взять в руки деревянную палочку и три раза произнести слова:

«На обочине леса, посреди тропы зверей диких, старец живет древний, с посохом длинным. В посохе том сила заключена сильная, сила добрая, необъятная. Первым разом посох тот от врагов избавит, вторым разом, от зла защитит, третьим разом оборонит. Так и в поем посохе будет сила защитная, будет мощь верная, будет воля сильная. Будет мой посох защищать меня, рабу божью (имя рек), да семью мою от любого дела дурного, от зверя дикого, да человека злого. Кто мимо посоха моего пройдет, тот мне беду не принесет, тот не навредит, да не наследит. Через порог мой злому человеку не пройти, зло свое в мой дом не пронести. Порог свой от зла закрываю на замок, замок на ключ закрываю, да на дне океана его скрываю. Да сбудется, что сказано. Аминь».

Эту палку стоит поставить около порога своего жилья. Единственное правило – никто не должен к ней прикасаться, и тогда этот своеобразный посох будет защищать ваш дом весь год. А еще не стоит никому говорить о том, что вы провели этот ритуал – от греха подальше.

Ритуал на очищение

Если вы чувствуете себя нелюбимым и ненужным, стоит провести этот ритуал – тогда в жизнь обязательно войдет любовь и забота. В шестые лунные сутки встаньте лицом к ветру, а после повернитесь к нему спиной. При этом стоит думать, что ветер проходит через ваше тело и уносит вдаль ваши обиды, огорчения, весь негатив. Уже дома вы точно ощутите спокойствие и легкость.