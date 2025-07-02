ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Зачем очищать украшения от чужой энергии и как это делать правильно

2 июля 2025Заговоры и обрядыМарианна Басс

Украшения — это не просто декоративные элементы, а энергетические проводники.

Зачем очищать украшения от чужой энергии и как это делать правильно
Фото: lookstudio

Они соприкасаются с телом, впитывают эмоции, намерения и даже взгляды окружающих. Особенно это касается ювелирных изделий из натуральных камней и металлов: серебра, золота, меди. Через них может накапливаться как позитивная, так и негативная энергия, в том числе зависть, тревога, усталость, страхи и чужие желания. Поэтому регулярная очистка украшений — не просто каприз, а важная энергетическая гигиена.

Особенно чувствительны к энергетике винтажные украшения, семейные реликвии и камни с историей. Такие предметы могут нести на себе эмоциональный след прежних владельцев. Иногда мы замечаем: надев любимое кольцо, вдруг чувствуем раздражение, упадок сил или тревогу без причины. Это сигнал, что энергетика украшения нуждается в очистке.

Вот несколько проверенных способов, как правильно очищать украшения от чужой энергии:

Стихия воды

Один из самых доступных и простых способов — очищение проточной водой. Подержите украшение под холодной струей в течение минуты, представляя, как вся негативная энергия уходит вместе с водой. Подходит не для всех материалов — обязательно убедитесь, что камень или металл не подвержен окислению или повреждению от влаги.

Соль

Соль издавна считается мощным очистителем. Насыпьте в миску морскую или обычную крупную соль, положите туда украшения и оставьте на ночь. Утром тщательно промойте изделия. Не используйте этот метод для пористых или хрупких камней, таких как бирюза, опал или янтарь.

Лунный свет

В полнолуние выложите украшения на подоконник, чтобы они заряжались под лунным светом. Луна очищает и наполняет мягкой, гармонизирующей энергией. Особенно хорошо таким способом очищаются украшения с лунным камнем, кварцем и серебром.

Окуривание

Используйте дым шалфея, можжевельника или палочки сандала, чтобы окурить украшения. Протяните их сквозь дым, мысленно произнося намерение очистить от всего чуждого. Этот способ подходит для всех типов материалов.

Визуализация и намерение

Если вы практикуете медитации, можно очистить украшение силой мысли. Возьмите его в руки, закройте глаза и визуализируйте, как яркий свет проникает в предмет и вымывает из него всю тень и усталость. Сформулируйте намерение: «Я очищаю это украшение от всей чужой энергии и наполняю его светом и защитой».

После любой очистки важно зарядить украшение своей энергией. Наденьте его на несколько минут, положите рядом с любимым камнем или амулетом, подержите в солнечном свете. Украшения, очищенные и наполненные вашей личной вибрацией, становятся сильными союзниками в делах, любви и защите.

Регулярная очистка украшений помогает сохранить не только внешний блеск, но и внутреннюю силу, поддерживая ваше энергетическое поле чистым и стабильным.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЗачем очищать украшения от чужой энергии и как это делать правильноГороскоп на 3 июля 2025 годаЛюбовный гороскоп на 3 июля 2025 года для каждого знака
Заговоры и обряды
Символы удачи в доме: как правильно разместить обереги
Символы удачи в доме: как правильно разместить обереги
Заговоры и обряды
Что обязательно нужно делать в денежные дни
Оценили 1
Что обязательно нужно делать в денежные дни
Политика конфиденциальностиУсловия использования