Любовная карма: что мешает найти свою судьбу

13 августа 2025Заговоры и обрядыМарианна Басс

Любовная карма – это энергетический багаж, который мы приносим в новые отношения из прошлых воплощений или из опыта этой жизни.

Любовная карма: что мешает найти свою судьбу
Фото:  Image by rawpixel.com on Freepik

Она формируется из неразрешенных чувств, обид, обещаний и клятв, а также из родовых сценариев, передающихся через поколения. Иногда именно этот невидимый груз мешает встретить своего человека, даже если мы активно ищем любовь.

Откуда берется любовная карма

В эзотерике считается, что каждая сильная эмоциональная связь оставляет «энергетический след». Если в прошлых жизнях или даже в детстве мы пережили предательство, болезненное расставание или запрет на любовь (в явной или скрытой форме), это формирует программы, которые продолжают действовать и сейчас. Они могут выражаться в страхе близости, выборе неподходящих партнеров или в повторении одних и тех же сценариев.

Признаки, что карма мешает вам встретить свою судьбу

  • Повторяющиеся ситуации: партнеры с одинаковыми проблемами или схожим поведением.
  • Сильное притяжение к людям, которые недоступны эмоционально или физически.
  • Чувство, что «все хорошие уже заняты», или ощущение обреченности в личной жизни.
  • Необъяснимые страхи, например, страх брака, хотя сознательно вы его хотите.

Почему важно распознать эти узлы

Пока мы не осознаем свои кармические задачи, мы движемся по кругу, а новые отношения повторяют старые ошибки. Признание того, что проблема не только во внешних обстоятельствах, но и в нашем внутреннем состоянии, это первый шаг к освобождению.

Как очистить любовную карму

  1. Осознание и анализ. Запишите все повторяющиеся ситуации в вашей личной жизни. Найдите общие черты и причины.
  2. Прощение. Простите бывших партнеров и себя. Не ради них, а ради освобождения своей энергии.
  3. Разрыв энергетических связей. Используйте медитации или визуализации, представляя, как обрываете невидимые нити, связывающие вас с прошлым.
  4. Родовая работа. Если проблемы повторяются у женщин или мужчин вашего рода, проведите обряды исцеления родовой энергии.
  5. Создание нового намерения. Сформулируйте, каким вы хотите видеть будущего партнера и отношения.

