Ритуалы на богатство по стихиям: как выбрать свой элемент изобилия

24 ноября 2025Заговоры и обрядыМарианна Басс

Изобилие — понятие куда более тонкое, чем просто деньги или материальные ценности.

Ритуалы на богатство по стихиям: как выбрать свой элемент изобилия
Фото: freepik

Это поток, который пронизывает жизнь человека, дарит ему чувство достатка, уверенности, стабильности и внутренней свободы. Многие древние традиции говорили: богатство приходит туда, где есть гармония с природой и ее силами. Каждая стихия несет свой способ притяжения удачи и материальных благ, и, поняв, какая энергия созвучна вашему характеру и внутренней структуре, можно открыть двери к настоящему изобилию.

Стихии — это не просто элементы мира. Это модели поведения, типы мышления, состояния души. Один человек действует через решимость и огонь, другой — через текучесть и эмоциональную глубину воды, третий строит богатство постепенно, опираясь на силу земли, а четвертый ловит удачу в потоках воздуха, идей и перемен. Ритуалы по стихиям работают, только если человек выбирает свою энергию, а не копирует чужую. Ведь истинное богатство приходит, когда вы действуете в соответствии с природой собственного духа, а не боретесь с ним.

Чтобы определить свою стихию, обратите внимание на себя. Если вы активны, стремитесь к лидерству, не терпите промедления — вероятнее всего, вами руководит огонь. Если предпочитаете спокойное накопление, стабильность, материальную опору — ваша стихия земля. Тонкая интуитивность, желание эмоциональной гармонии и способность находить ресурсы там, где другие не видят — знак силы воды. Тяга к новому, к знаниям, к свободе, легкость перемещения между задачами — это воздух. Вы можете заметить, что иногда в вас проявляются две стихии, но обычно одна ведет особенно ярко. Ритуал будет сильнее, если вы выполняете его в согласии с собой.

Огонь

Стихия огня — это энергия действия, страсти и стремительного движения к цели. Люди огня пробивают стены настойчивостью, и ритуалы для них связаны с активацией силы и намерения. Чтобы привлечь богатство через огонь, достаточно простого действия: зажгите красную или золотистую свечу, сядьте перед пламенем и четко проговорите свою цель, представляя, как огонь очищает препятствия и дает яркий путь к успеху. Особенно сильны такие практики по утрам и в дни растущей луны. Огонь любит решительность: после ритуала сделайте конкретный шаг — подайте заявку на проект, начните новый бизнес-процесс, проявите инициативу.

Земля

Стихия земли — это стабильность, накопление, медленное, но уверенное укрепление. Земные ритуалы работают через материю и практику. Возьмите горсть соли или зерна, перемешайте их с монетой и закопайте в землю, мысленно доверяя пространству рост вашего благополучия. Можно держать на рабочем столе камень-талисман, например, яшму или малахит, и касаться его, планируя финансовые дела. Земля ценит терпение, поэтому важна регулярность: ритуалы стоит проводить в одни и те же дни недели, например по субботам или средам. Завершая практику, поблагодарите пространство и установите намерение на устойчивый рост.

Вода

Стихия воды — это текучесть, притяжение и плавное раскрытие возможностей. Ритуалы воды не требуют борьбы — они раскрывают двери там, где раньше были стены. Для привлечения достатка наполните прозрачную чашу чистой водой, можно добавить каплю меда, символ сладости жизни. Вглядывайтесь в поверхность, представляя, как деньги приходят к вам легко, словно поток. Можно опустить в воду монету, оставив ее до утра, а затем носить как талисман. Сильные водные практики выполняют вечером или на новолуние, позволяя энергиям обновляться. После ритуала принимайте знаки судьбы — вода ведет через интуицию.

Воздух

Стихия воздуха — это идеи, знания, коммуникация и свобода. Воздушные ритуалы работают через слово и мысль. Напишите на белом листе бумаги свое финансовое желание, но не как просьбу — как утверждение, будто оно уже свершилось. Затем подойдите к открытому окну или выйдите на ветер и позвольте воздуху унести лист, либо сожгите его, а пепел развейте. Важно прочувствовать легкость и убежденность в своем намерении. Воздух любит движение, поэтому после ритуала полезно изменить что-то в своей повседневности: начать обучение, установить новые связи, выйти в свет, заявить о себе.

