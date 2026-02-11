Священник объяснил, почему обращаться к магам и экстрасенсам опасно

ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Священник Береговой объяснил, почему обращаться к магам и экстрасенсам опасно

11 февраля 2026Заговоры и обрядыВечерняя Москва

Обращение к экстрасенсам и медиумам опасно. По словам православного священника Владислава Берегового, быстрое решение проблемы через мага обернется «долгами с процентами». Он отметил, что, к сожалению, значительное количество людей в этой борьбе выбирает сторону зла.

Фото: life.ru

— Духовный мир двухполярен. Не навсегда. Добро в конечном итоге победит. Но сейчас мы живем в ситуации, когда Бог борется с дьяволом за человека, и полем этой битвы является сердце человека, — пояснил священник.

Он отметил, что, к сожалению, значительное количество людей в этой борьбе выбирает сторону зла. Священник объяснил, что зло предлагает достижение земных целей с помощью простых магических средств, не требуя изменений в жизни или соблюдения заповедей. Достаточно лишь произнести заклинание или провести обряд, и жизнь якобы наладится.

Однако Береговой предупредил, что все, что человек получит таким образом, будет забрано у него с лихвой. Он добавил, что это может затронуть психическое здоровье, жизнь и благополучие близких. По его словам, обращение к дьяволу через экстрасенсов и гадалок — это абсолютное зло, за которое приходится расплачиваться душой и земной жизнью. Священник также сказал, что исправить такой проступок можно с помощью покаяния.

— Надо обратиться к Богу, разорвав все связи с эзотерикой и магией. Прийти и исповедаться. Если человек не раскается, он заплатит очень дорого, — приводит слова священника RT.

Церковь также призывает православных верующих отказаться от ряда традиций, не связанных с христианской верой. Священники отмечают, что многие привычные ритуалы, такие как завешивание зеркал, оставление еды или алкоголя на могилах и фраза «пусть земля будет пухом», имеют дохристианские корни и не несут духовной ценности.

