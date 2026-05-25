Ритуалы на очищение от финансовых блоков: как открыть денежный поток

Финансовые блоки в эзотерике рассматриваются как внутренние ограничения, которые мешают человеку свободно принимать, удерживать и приумножать деньги.
Это могут быть страхи, негативные установки, чувство вины за желание жить лучше, родовые сценарии бедности или хроническое состояние нехватки. Даже при хорошем доходе такие блоки способны создавать ощущение, что деньги «не идут в руки», быстро исчезают или приходят через постоянное напряжение.
Считается, что энергия денег напрямую связана с внутренним состоянием человека. Именно поэтому в эзотерических практиках большое внимание уделяется очищению не только пространства, но и собственного энергетического поля.
Важно понимать: ритуалы не заменяют реальные действия, финансовую грамотность и работу над мышлением. Но они могут стать символической точкой перезапуска, которая помогает человеку настроиться на новое состояние и избавиться от внутреннего ощущения дефицита.
В эзотерике кошелек считается одним из главных «денежных проводников». Сломанные карты, старые чеки, ненужные бумажки и беспорядок внутри символически удерживают энергию хаоса и нехватки. Лучше всего делать ритуал на растущую Луну.
После этого рекомендуется положить внутрь крупную купюру и оставить ее нетронутой несколько дней как символ финансовой стабильности. С эзотерической точки зрения такой ритуал помогает «обновить» денежный поток и убрать энергию застоя.
Соль во многих традициях считается мощным очистительным элементом, способным впитывать тяжелую энергетику.
После этого соль оставляют на ночь, а утром выбрасывают в проточную воду или за пределы дома. Считается, что соль забирает накопленное напряжение, связанное с финансовыми переживаниями и состоянием нехватки.
Очень часто финансовые блоки связаны не с внешними обстоятельствами, а с внутренними убеждениями:
Эти установки закрепляются на уровне подсознания и начинают влиять на решения человека.
Выпишите все негативные убеждения о деньгах на лист бумаги, прочитайте их вслух и осознанно замените каждую установку на новую. Например, «я умею принимать деньги спокойно», «финансовое благополучие безопасно для меня», «я достоин стабильности и достатка». После этого старый список сжечь.
В эзотерике огонь считается символом трансформации. Такой ритуал помогает психологически и энергетически завершить старые сценарии.
Свечи в энергетических практиках используются как инструмент концентрации намерения. Для денежных ритуалов чаще всего выбирают зеленые или золотые свечи — цвета изобилия и роста.
Важно концентрироваться не только на суммах, но и на ощущении спокойствия, стабильности и внутренней уверенности. После завершения свечу можно потушить и повторять практику несколько вечеров подряд. Считается, что такой ритуал помогает перенастроить внимание с нехватки на состояние изобилия.
