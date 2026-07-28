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Вещи, которые нельзя дарить близким людям согласно приметам

28 июля 2026Заговоры и обрядыМарианна Басс

Подарок считается символом отношения к человеку.

Вещи, которые нельзя дарить близким людям согласно приметам
Фото: Фотограф: KATRIN BOLOVTSOVA

В народных поверьях считалось, что вместе с вещью даритель передает часть своей энергии, пожелание и скрытый смысл. Именно поэтому к выбору подарков относились внимательно: одни предметы должны были привлекать благополучие, а другие могли символизировать разлуку, слезы или охлаждение чувств.

Большинство подобных запретов возникло много веков назад и не имеет научного подтверждения. Тем не менее некоторые люди до сих пор избегают «опасных» подарков или стараются нейтрализовать примету символической монетой.

Ножи и другие острые предметы

Ножи, ножницы, иглы и другие острые предметы считаются одними из самых нежелательных подарков. В народной традиции существовало представление, что острое лезвие способно символически «разрезать» отношения между дарителем и получателем. Такой подарок связывали со ссорами, взаимными обидами и внезапным охлаждением чувств.

Особенно опасным считалось дарить нож супругу, близкому другу или родственнику, с которым человек хотел сохранить доверительные отношения. Однако существует распространенный способ обойти примету. Получатель должен отдать дарителю небольшую монету. Тогда вещь символически становится не подарком, а покупкой, и ее отрицательное значение якобы исчезает.

Часы

Часы также входят в число подарков, окруженных множеством суеверий. Согласно одним поверьям, они начинают отсчитывать время до разлуки. Согласно другим, напоминают о быстротечности жизни и приближении неизбежных перемен. Особенно нежелательным считалось дарить часы любимому человеку. Существовала примета: когда они остановятся, могут закончиться и отношения.

Подобные представления встречаются не только в славянской культуре. В некоторых странах подарок в виде часов также воспринимается как намек на завершение определенного периода.

Носовые платки

В старину носовой платок связывали с расставаниями, похоронами и слезами. Поэтому дарить его близкому человеку считалось плохой приметой. Существовало поверье, что вместе с платком даритель передает будущие печали. Особенно избегали таких подарков перед свадьбой, дальней дорогой или важным семейным событием.

Зеркало как энергетически неоднозначный предмет

Зеркало с древности считалось границей между видимым и невидимым мирами. Ему приписывали способность накапливать информацию, отражать не только внешность, но и энергетику человека. По этой причине старые зеркала, особенно принадлежавшие незнакомым людям, не советовали дарить и приносить в дом.

Новое зеркало также могло считаться нежелательным подарком, если оно преподносилось без добрых пожеланий или вызывало тревожные чувства.

Жемчуг

Жемчуг выглядит благородно и традиционно считается ценным украшением. Однако в ряде народных поверий его называли «слезами моря». Существовало представление, что подаренный жемчуг может принести женщине печаль, одиночество или разочарование в любви. Особенно спорным подарком он считался для невесты и молодой супруги.

Пустой кошелек или сумка

Кошелек, сумка, чемодан и даже посуда не считаются плохими подарками сами по себе. Неблагоприятным знаком называли именно пустоту внутри них. Согласно приметам, пустой кошелек может привлечь финансовые трудности, а пустой чемодан бесполезные дороги или отсутствие возможностей. Чтобы нейтрализовать символику, в кошелек кладут монету или купюру. В сумку можно положить небольшую сладость, талисман или открытку с пожеланием достатка.

Домашние тапочки

Тапочки кажутся практичным и уютным подарком, но в народных поверьях они получили неоднозначную репутацию. Особенно неблагоприятными считались белые тапочки, поскольку они ассоциировались с погребальной одеждой и проводами человека в последний путь. Обычные домашние тапочки также иногда связывали с уходом из дома или расставанием.

Нижнее белье и носки

Согласно некоторым приметам, женщине не следует дарить мужчине носки: якобы после этого он может «уйти» из дома. Нижнее белье, подаренное партнеру, иногда связывают с риском неверности.

Крестик и предметы религиозного значения

Нательный крест часто дарят при крещении или по важному семейному поводу. Однако в народе существовало поверье, что вместе с крестиком можно передать другому человеку свою судьбу или «крест».

Официальная религиозная традиция не рассматривает освященный крест как источник несчастий. Напротив, он является символом веры и духовной защиты.

Но такой подарок требует особого такта. Его не стоит преподносить человеку, чьи убеждения неизвестны, или превращать религиозный символ в формальный сувенир.

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