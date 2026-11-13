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Что нужно сделать утром, чтобы привлечь удачу на весь день

13 ноября 2026Заговоры и обрядыМарианна Басс

Согласно народным поверьям, первые минуты после пробуждения способны повлиять на то, как сложится весь день.

Что нужно сделать утром, чтобы привлечь удачу на весь день
Фото: Pinterest

Наши предки верили, что утро задает настроение предстоящим событиям, поэтому старались соблюдать определенные правила: правильно вставать с постели, умываться, приводить дом в порядок и не начинать день со ссор.

Некоторые из этих обычаев сохранились до наших дней. Считается, что простые утренние действия помогают привлечь удачу, избежать мелких неприятностей и настроиться на благополучный день.

Встать с кровати с правой ноги

Одна из самых известных утренних примет связана с тем, с какой ноги человек встает с постели. Выражение «встать не с той ноги» появилось не случайно: издавна считалось, что неправильное начало утра может привести к неудачам.

В народных представлениях правая сторона ассоциировалась с правильными поступками, благополучием и добрыми намерениями. Левая, напротив, иногда связывалась с неожиданными препятствиями. Поэтому существовал обычай первым делом опускать на пол правую ногу. Считалось, что так человек привлекает удачу и защищает себя от неприятных происшествий.

Особенно внимательно к этой примете относились перед важными событиями: дальней дорогой, деловой встречей или началом нового дела. Если же человек случайно вставал с левой ноги, это не означало, что день обязательно пройдет плохо. По поверьям, достаточно было не поддаваться раздражению и начать утро с добрых мыслей.

Умыться прохладной водой

Вода занимала особое место в народных обрядах. Ей приписывали способность очищать человека от неприятностей, тревог и дурных мыслей. Поэтому утреннее умывание воспринималось не только как гигиеническая процедура, но и как символическое обновление.

Согласно старинным поверьям, особенно полезно умываться чистой прохладной водой сразу после пробуждения. Считалось, что она помогает оставить позади тревожные сновидения и встретить новый день с ясной головой.

В некоторых традициях во время умывания мысленно желали себе здоровья, благополучия и удачи. Существовал и обычай не рассказывать плохой сон до утреннего умывания. Люди верили, что вместе с водой можно смыть неприятные впечатления, оставшиеся после ночи.

Открыть окно и впустить свежий воздух

Проветривание дома тоже связывали с обновлением и благополучием. В народных представлениях свежий воздух символизировал перемены, а открытое окно считалось как готовность впустить в жизнь хорошие события.

Особенно благоприятным считалось проветривать комнату утром, когда домочадцы уже проснулись, но еще не приступили к повседневным заботам. По некоторым поверьям, вместе со свежим воздухом в жилище приходят новые возможности, а застоявшийся воздух уносит ночные тревоги и неприятные мысли.

При этом не рекомендовалось начинать день с беспорядка. Если на подоконнике лежали ненужные вещи, их старались убрать, чтобы ничто не мешало открывать окно. Для соблюдения этой приметы достаточно ненадолго проветрить комнату.

Привести в порядок постель

Оставленная с утра не заправленная кровать в некоторых бытовых поверьях считалась признаком небрежного отношения к домашнему порядку.

Наши предки придавали большое значение чистоте спального места. Постель старались расправлять, а одеяла и подушки приводить в порядок после сна. Считалось, что беспорядок, оставленный с утра, может сопровождать человека и в других делах. А аккуратно убранная постель, напротив, символизирует завершение ночного отдыха и готовность к новому дню.

Особенно важным этот обычай считался перед началом серьезных дел. Люди верили, что порядок в доме помогает избежать суеты и ненужных хлопот.

Произнести доброе пожелание

Слова в народной традиции наделяли особой силой. Считалось, что сказанное утром может повлиять на настроение человека и отношения с окружающими на протяжении всего дня.

Поэтому после пробуждения старались не ругаться, не жаловаться на жизнь и не произносить недобрых пожеланий.

Особенно хорошей приметой было приветствовать близких добрыми словами. Пожелание здоровья, удачи или спокойного дня воспринималось как способ привлечь благополучие не только к себе, но и ко всей семье.

Если человек жил один, он мог мысленно пожелать себе удачного дня перед выходом из дома.

В некоторых семьях существовал обычай начинать утро с благодарности за новый день. Считалось, что такой настрой помогает легче справляться с предстоящими заботами.

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