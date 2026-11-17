Полнолуние связывают с завершением циклов, усилением намерений и подведением итогов. А суперлуние, когда Луна визуально кажется крупнее и ярче обычного, воспринимается как период особенно сильной энергетики.

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Считается, что в это время можно не только загадать желание о достатке, но и провести несколько простых обрядов на деньги. Главное сосредоточиться на конкретной цели и не относиться к ритуалам как к способу мгновенно разбогатеть. Их смысл заключается в том, чтобы человек мог настроиться на перемены, пересмотреть отношение к финансам и символически привлечь в жизнь изобилие.

Обряд с монетой на денежную удачу

Один из самых известных лунных ритуалов связан с монетой. В народных поверьях она символизирует достаток, непрерывное движение денег и способность приумножать накопленное.

Для обряда понадобится любая чистая монета. Вечером в день суперлуния положите ее на подоконник так, чтобы на нее падал лунный свет. Рядом можно поставить стакан с чистой водой. Посмотрите на монету и мысленно сформулируйте финансовое намерение: например, найти дополнительный источник дохода, получить новую работу или накопить определенную сумму.

Оставьте монету на подоконнике до утра, а затем положите ее в кошелек отдельно от остальных денег. В течение месяца не тратьте ее. По поверью, такая монета становится личным символом финансовой удачи и напоминает о поставленной цели.

Ритуал с кошельком для привлечения достатка

Суперлуние считается подходящим моментом, чтобы символически обновить пространство, в котором хранятся деньги. В эзотерике считается, что порядок в кошельке помогает настроиться на грамотное обращение с финансами и освобождает место для новых поступлений.

Вечером достаньте из кошелька все содержимое. Уберите старые чеки, ненужные записки, просроченные скидочные карты и другие вещи, которые давно не используете. Аккуратно разложите купюры по номиналу, а монеты соберите в отдельное отделение. Затем положите в кошелек одну новую купюру, которую не планируете тратить в ближайшее время. Подержите его в руках и произнесите: «Деньги приходят честным путем, остаются в моем доме и приумножаются во благо». Считается, что такой обряд помогает привлечь стабильность и бережное отношение к накоплениям.

Обряд с лавровым листом на финансовые возможности

Лавровый лист издавна ассоциируется с победой, успехом и признанием. Для ритуала возьмите целый сухой лавровый лист и небольшую ручку. На обратной стороне напишите короткое намерение, связанное с финансами: «рост дохода», «новая работа» или «успешный проект». Не стоит формулировать слишком расплывчатые желания: чем понятнее цель, тем легче превратить ее в конкретный план действий.

Вечером в суперлуние положите лист на подоконник на несколько минут, а затем уберите в отдельный конверт или отделение кошелька. Храните его до тех пор, пока не достигнете намеченной цели. После этого лист можно поблагодарить за символическую поддержку и выбросить.

Денежный обряд с водой на исполнение желания

Вода в лунной символике связана с очищением, обновлением и движением энергии. Поэтому в полнолуние часто проводят ритуалы с чашей или стаканом воды, в которых загадывают желания о благополучии.

Наполните прозрачный стакан чистой питьевой водой и поставьте его на подоконник. Рядом можно положить монету или купюру. Сформулируйте желание в позитивной форме: не «я больше не хочу испытывать нехватку денег», а «мой доход становится стабильным и достаточным для моих целей». Через некоторое время уберите стакан с подоконника. Воду можно выпить, а купюру или монету вернуть в кошелек.

Ритуал на освобождение от денежных блоков

Не все обряды суперлуния направлены на привлечение денег. Некоторые практики, напротив, посвящены избавлению от привычек и установок, которые мешают человеку распоряжаться финансами.

Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. В первой запишите то, от чего хотите отказаться: необдуманные покупки, страх просить достойную оплату за свою работу, привычку откладывать важные финансовые решения. Во второй перечислите новые установки: планировать расходы, регулярно откладывать деньги, развивать профессиональные навыки и замечать возможности для роста дохода.

Первую часть листа можно разорвать и выбросить, а вторую сохранить в ежедневнике или рядом с местом, где вы планируете бюджет. Смысл обряда заключается в том, чтобы не просто попросить у Луны богатства, а обозначить, какие изменения вы готовы внести в собственную жизнь.

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