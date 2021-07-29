Как Огненный Змееносец повлиял на все знаки зодиака

Представители всех других знаков зодиака могут сопоставить свой «прежний» знак с новым.

Существует тринадцатый знак зодиака. О том, как он повлиял на другие знаки зодиака, разбираемся в этой статье.

Смысл открытия астрономов в том, что из-за медленного вращения оси Земли карта созвездий меняется, то есть они как бы перемещаются, и уже не находятся на своих местах, где были 3000 лет назад.

Но астрономия и астрология – разные науки. То, что созвездия смещаются, в общем-то, никак не влияет на знаки зодиака, потому что по сути, знаки с созвездия связаны довольно формально. То есть нельзя сказать, что знак зодиака – это созвездие, поэтому и шумиха с открытием тринадцатого знака весьма сомнительна.

Тем не менее, вот список знаков зодиака, который предлагают те, кто верит в огненного Змееносца, который прорвался в зодиак и втиснулся между Скорпионом и Стрельцом, основательно подвинув и все остальные знаки:

Козерог: 20 января - 16 февраля;

Водолей: 16 февраля - 11 марта;

Рыбы: 11 марта - 18 апреля;

Овен: 18 апреля - 13 мая;

Телец: 13 мая - 21 июня;

Близнецы: 21 июня - 20 июля;

Рак: 20 июля - 10 августа;

Лев: 10 августа - 16 сентября;

Дева: 16 сентября - 30 октября;

Весы: 30 октября - 23 ноября;

Скорпион: 23 ноября - 29 ноября;

Змееносец: 29 ноября - 17 декабря;

Стрелец: 17 декабря - 20 января.

О чертах Змееносца пишут следующее: это люди с огненным характером, они страстные, импульсивные, живут наружу. В себе они соединяют порывистость и чувственность, высокую энергетику Скорпиона и поиск истины, щедрость и стремление к социальному господству Стрельца.

В принципе, вы не много потеряете, если будете продолжать считать себя Скорпионом или Стрельцом – характеристики Змееносца вполне укладываются в классические описания каждого из этих двух знаков. Но любопытно порой примерить на себя что-то другое, поразмышлять о себе в иной концепции.

Представители всех других знаков зодиака также могут сопоставить свой «прежний» знак с новым, подумать, может, он действительно им подходит больше?

Как бы то ни было, желаем проявлять самые лучшие ваши качества, вне зависимости от того, существует тринадцатый знак Змееносца или нет. Удачи!