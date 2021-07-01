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Какие кармические заболевания настигают знаки зодиака

1 июля 2021ЗодиакМирослава Кан

Кармические заболевания – это болезни и недомогания, перешедшие к нам из наших прошлых жизней.

Какие кармические заболевания настигают знаки зодиака
Фото: depositphotos

Возможно, ваша травма спины – результат того, что вы были слишком негибким когда-то, и вот ваша негибкость проявилась в нынешней жизни. Существует связь между знаком зодиака и кармическими заболеваниями, то есть представители разных знаков имеют разные проблемы. О том, каким кармическим болезням подвержены разные знаки, читайте в этом материале.

Овен

Овну достались болезни головы. А также все, что связано с повышенным давлением, – это кармические Овновые болячки. Поэтому Овнам показаны медитативные практики, успокаивающие ум и «охлаждающие» голову. И да – надевайте шлем.

Телец

Тельцов кармически мучают бронхитами и болезнями легких – такая незавидная участь. Чтобы минимизировать карму, Тельцам желательно не курить и не простужаться – носить теплые свитера и шарфы в холодное время года.

Близнецы

Проблемы Близнецов лежат в сфере нервных заболеваний. Неустойчивость психики дает много разных недомоганий: от легких неврозов до серьезной неврастении. Близнецам показана своевременная релаксация и соблюдение режима дня – во избежание перегрузок.

Рак

Раки страдают от ожирения и депрессии, и непонятно, что является следствием, а что причиной. Одно ясно: всему виной чрезмерная эмоциональность. Надо учиться спокойствию и заниматься физкультурой – для стабилизации чувств.

Лев

Болезни Львов – сердечные. Инфаркт – самый стандартный вариант, так что Львам надо особое внимание уделять укреплению сердечной мышцы. Спорт и жизнь без стресса – залог львиного здоровья.

Дева

Девы мучаются проблемами с зубами – а зубы, кстати, рассказывают о нашей связи с предками. Девы должны укреплять эту связь, чтобы забыть о походах к стоматологу. И конечно, соблюдать правила ухода за полостью рта.

Весы

Весы имеют склонность к кожным заболеваниям. Дерматиты и атопия, да и просто чувствительная кожа – привет из прошлой жизни. Правильное питание и уход за кожей – то, что способно отвернуть злую карму навсегда.

Скорпион

Кармические болезни Скорпионов затрагивают мочеполовую систему и носят воспалительный характер. Чтобы избавиться от них, нужно побороть свою несдержанность и импульсивность, а также следить за диетой.

Стрелец

Карма Стрельцов, такая же, как и у Раков, – проблемы с лишним весом. К сожалению, Стрельцы склонны накапливать еще и внутренний, висцеральный жир, который серьезно угрожает здоровью внутренних органов. Понятно, что решить эту проблему может только правильное питание.

Козерог

Кармические болезни Козерогов – это артриты и всякого рода окостенения. Природа как бы напоминает им таким образом о том, что надо быть более гибкими и чувствительными. Поменьше соли и правильная диета могут побороть козерожью карму.

Водолей

Водолеи, как и Близнецы, склонны к болезням нервной системы. Карма их такова, что сумасшествие часто приходит именно к этим ураническим ребятам. Поменьше стресса и здоровый сон – правило номер один на всю жизнь, если вы не хотите иметь дело с кармой.

Рыбы

Кармические болезни Рыб – это всякого рода зависимости. Наркомания, алкоголизм – все сюда. Излечиться от зависимости – значит преодолеть карму. Рыбам нужно заниматься творчеством, чтобы реализовать свой потенциал и не искать утешения в стимуляторах.

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