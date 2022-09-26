Знаки, которые влюбляются в душу, а не в тело

Для одних в партнере важна внешность или деньги, для других – внутренний мир.

Есть несколько знаков зодиака, под которыми рождаются люди, заинтересованные исключительно в душевных качествах своей половинки.

Зная этот секрет и знак нового знакомого, вы сможете сказать заранее, сложатся ли ваши отношения.

Телец часто использует интимные отношения, чтобы получить желаемое. Но, несмотря на это, для долгосрочных отношений ему совершенно не важны стандарты внешности. Как только Телец понимает, что у них с партнером одинаковые «странности» и взгляды на жизнь, он начинает считать человека почти родственником. Тельцы ценят помощь и поддержку в паре гораздо больше внешней привлекательности. Если в семье уютно и чувствуется забота, Телец готов простить любые погрешности внешности.

Дева ценит схожесть интересов и душевный комфорт, который обеспечивает общение с партнером. Отчасти, это происходит потому, что рациональные Девы редко бывают захвачены страстными чувствами, а отчасти, им просто свойственно ко всему подходить с «холодным» рассудком. Для Девы всегда важнее в избраннике ум и амбиции, чем физические данные. Что касается интимной сферы, Дева может раскрыться только после того, как наладит душевный контакт с партнером.

Водолей больше всего нуждается в интеллектуальном сходстве с партнером: ему важно обсуждать различные темы и посещать интересные мероприятия. Иногда Водолею сложно прислушаться к чужому мнению, но,если он признает авторитет партнера, он может пойти даже на это. Не надо думать, что Водолея не интересует секс в отношениях, просто для него приоритетны ум и кругозор. Если новый знакомый не пройдет интеллектуальные «тесты», до постели дело может и не дойти даже при выраженной внешней привлекательности.

Козерог, поскольку сам не любит выделяться, терпеть не может выскочек, особенно, если они отличаются эпатажной внешностью или ультрамодными вещами. Этот знак превыше всего ценит в партнере простоту и верность и в начале знакомства даже может устраивать своеобразные проверки и провокации, чтобы убедиться в искренности другого. Козерог может встречаться со многими, но влюбляется исключительно в подходящий характер и родственную душу.