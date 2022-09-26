Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Знаки, которые влюбляются в душу, а не в тело

26 сентября 2022ЗодиакРамблер

Для одних в партнере важна внешность или деньги, для других – внутренний мир.

Знаки, которые влюбляются в душу, а не в тело
Фото: depositphotos

Есть несколько знаков зодиака, под которыми рождаются люди, заинтересованные исключительно в душевных качествах своей половинки.

Зная этот секрет и знак нового знакомого, вы сможете сказать заранее, сложатся ли ваши отношения.

Телец

Телец часто использует интимные отношения, чтобы получить желаемое. Но, несмотря на это, для долгосрочных отношений ему совершенно не важны стандарты внешности. Как только Телец понимает, что у них с партнером одинаковые «странности» и взгляды на жизнь, он начинает считать человека почти родственником. Тельцы ценят помощь и поддержку в паре гораздо больше внешней привлекательности. Если в семье уютно и чувствуется забота, Телец готов простить любые погрешности внешности.

Дева

Дева ценит схожесть интересов и душевный комфорт, который обеспечивает общение с партнером. Отчасти, это происходит потому, что рациональные Девы редко бывают захвачены страстными чувствами, а отчасти, им просто свойственно ко всему подходить с «холодным» рассудком. Для Девы всегда важнее в избраннике ум и амбиции, чем физические данные. Что касается интимной сферы, Дева может раскрыться только после того, как наладит душевный контакт с партнером.

Водолей

Водолей больше всего нуждается в интеллектуальном сходстве с партнером: ему важно обсуждать различные темы и посещать интересные мероприятия. Иногда Водолею сложно прислушаться к чужому мнению, но,если он признает авторитет партнера, он может пойти даже на это. Не надо думать, что Водолея не интересует секс в отношениях, просто для него приоритетны ум и кругозор. Если новый знакомый не пройдет интеллектуальные «тесты», до постели дело может и не дойти даже при выраженной внешней привлекательности.

Козерог

Козерог, поскольку сам не любит выделяться, терпеть не может выскочек, особенно, если они отличаются эпатажной внешностью или ультрамодными вещами. Этот знак превыше всего ценит в партнере простоту и верность и в начале знакомства даже может устраивать своеобразные проверки и провокации, чтобы убедиться в искренности другого. Козерог может встречаться со многими, но влюбляется исключительно в подходящий характер и родственную душу.

Рамблер: последние новостиЖизнь есть где-то еще: ученые ответили, одни ли мы в космосеДокажут существование Бога: прогноз Анатолия ВассерманаГороскоп на 27 сентября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Знаки зодиака, которые являются ангелами-хранителями для своих близких
Знаки зодиака, которые являются ангелами-хранителями для своих близких
Зодиак
Три женщины по знаку зодиака, которым чаще всего изменяют
Три женщины по знаку зодиака, которым чаще всего изменяют
[object Object][object Object]