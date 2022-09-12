Какие знаки зодиака живут дольше всех

Астрологи утверждают, что некоторые знаки в среднем живут дольше других.

О том, что это за знаки и почему им так везет, читайте в этом материале.

На третьем месте Лев

Сама природа зодиакального Льва в том, чтобы быть главным и светить всегда и везде. А светить можно только если у тебя много сил и отменное здоровье. Поэтому Львам ничего не остается, как жить полной и здоровой жизнью. В современном мире Львы – любители всевозможных БАДов и уходовых оздоровляющих процедур, потому что обожают приносить пользу и одаривать вниманием и заботой самого любимого и прекрасного человека на Земле – самого себя.

Второе место уходит Скорпиону

Как известно, Скорпионы – яркие, страстные, любящие жизнь. Но больше всего они обожают сложные противоречивые ситуации, которые буквально трансформируют их, делая сильнее и мудрее. Именно благодаря всем этим «воде, огню и медным трубам» Скорпионы приобретают непробиваемую броню – или, скорее, особую непроницаемую ауру, которая тщательно фильтрует все, что может нанести реальный вред здоровью Скорпиона. Конечно, это происходит не сразу, а в более зрелом возрасте, но у Скорпиона есть все шансы укрепить свой иммунитет и защитные силы организма. Кстати, самая главная сила Скорпионов – психическая, то есть они могут настраивать себя и свое тело на здоровье и благополучие, и самые развитые представители знака этим виртуозно пользуются.

И на первом месте – Козерог

Козерогов по праву называют главными долгожителями зодиака: они умеют растягивать свои ресурсы, потому что внутренне готовятся к тому, что путь будет по-настоящему длинным. В детстве Козероги часто болеют, но они терпеливо учатся справляться с болезнями, нарабатывая иммунитет и эмоциональную стойкость. Самое главное правило долгой жизни и крепкого здоровья, которое может вам дать Козерог, – это не предаваться унынию. Кстати, Козероги как раз славятся своими депрессиями (суровый Сатурн их к этому склоняет), поэтому они и сами знают, как трудно порой сохранять приподнятое состояние духа, но ради жизни они учатся этому.

Помните, что даже если вам не посчастливилось родиться Львом, Скорпионом или Козерогом, ваше здоровье – в ваших руках. Берегите себя!