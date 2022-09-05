В мужчин каких знаков влюбляются все женщины

Астрологи утверждают, что чаще всего на популярность определенных мужчин влияет знак зодиака.

Есть мужчины, которых женщины будто бы не замечают, а есть те, которых любят буквально все.

От чего зависит, будешь ты в центре внимания или тебе придется вечно добиваться шанса покинуть френдзону? Астрологи утверждают, что ответ кроется в знаке зодиака. О том, мужчин каких знаков любят больше, чем остальных, читайте в этом материале.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, обладают определенной харизмой. Они могут болтать без умолку, рассказывать что-то новое, увлекать собой собеседника (а чаще – собеседницу). Мужчина-Близнецы – это такой Фигаро, который то тут, то там. С ним никогда не бывает скучно (но и стабильно тоже не бывает, это важный момент), жгучей страсти он предпочитает волнующий ветерок интриги. Вы никогда не будете знать, чего ждать от него в будущем, и это рождает удивительное чувство легкости, которое так манит женщин, уставших от бремени слишком тесных, удушающих отношений. Мужчина-Близнецы – это этакий мальчик, с которым вы наконец-то становитесь девчонкой, милой, беззаботной и искренней.

Телец

Мужчина-Телец завораживает своей основательностью и спокойствием, которым буквально окутывает окружающее пространство. Любая женщина, попавшая в атмосферу Тельца, ощущает себя защищенной, даже если он ничего особенного не делает. Мужчина-Телец большое внимание уделяет материальной, физической стороне жизни, поэтому он получает высокие оценки женщин, которые любят комфорт и мечтают о стабильности. Телец всем своим видом транслирует: «Со мной надежно, со мной ты не пропадешь. Детка. Пойдем накормлю!»

Лев

Львы – настоящие цари. Мужчина-Лев внушает доверие, потому что он обладает энергетикой доброго отца, который заботится обо всем живом. Немаловажную роль играет и его величественность, какая-то даже помпезность, чувство, что на хромой кобыле к нему не подъедешь (а значит, это по-настоящему ценный объект!). Вокруг Льва всегда много женщин, которым он делаем комплименты и за которыми ухаживает – неудивительно, что мужчины-Львы так популярны!