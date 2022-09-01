Альфа-женщины в гороскопе

Представительницы каких знаков зодиака могут разбить мужское сердце в два счета?

Мужчин часто делят на альфа и бета: первые – сильные, влиятельные, успешные, вторые – ведомые, обычные.

Но применить эту логику можно и к женщинам. О том, представительницы каких знаков зодиака – настоящие альфа, читайте в этой статье.

Пожалуй, это самая яркая представительница женского Альфа-клуба. Сам знак Овна подразумевает напор и силу, и обычно эти качества приписывают настоящему мужчине. Но что если они принадлежат женщине? Тогда она воплощает собой настоящую воительницу, амазонку, которая следует только собственным желаниям и всегда готова отстоять их. Женщина-Овен – это женщина-воин, и она всегда – мечта мягких, романтичных мужчин.

Львицы – яркие и царственные, они всем своим видом пытаются утвердить свое лидерское положение. Все решают сами, любят, чтобы их слушались и выражали свое почтение – без этого просто не могут жить. Львицы активные, социальные, они обязательно найдут свое место в обществе, заодно устроят тех, кого любят.

Телец – не самая явная из альфасамок. Ее сила – скрытая, неявная, но опытный глаз заметит это спокойствие и внутреннюю непоколебимость. Женщины-Тельцы умеют делать деньги и вообще отлично работают – руками и головой. Они не станут ждать, когда кто-то что-то сделает за них, но если будет надо, они организуют любой процесс: от приготовления ужина до ремонта. Они также организуют вашу жизнь, если захотят.

Эти женщины также претендуют на звание альфа – потому что они вообще всегда сверху. Большие оптимистки, любительницы добиваться глобальных целей, они никогда не унывают и строят свою жизнь только исходя из собственных представлений о ней.

Самая страстная и злопамятная – она тоже, несомненно, принадлежит к альфа. Скорпионша – сильная и властная, она искусно управляет не только своей жизнью, но и жизнями тех, кто зависит от нее. Она словно жар-птица – сгорает дотла и рождается вновь, становясь еще сильнее и лучше, чем была до.