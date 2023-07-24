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Имидж по асценденту: как вы выглядите в глазах окружающих

24 июля 2023ЗодиакРамблер

Имидж – это то, какими мы хотим выглядеть в глазах окружающих, да и в своих собственных тоже.

Имидж по асценденту: как вы выглядите в глазах окружающих
Фото: depositphotos

Мы тщательно выстраиваем образ, презентуемый миру – впрочем, у многих это получается само собой. В астрологии есть понятие асцендента – точки в гороскопе, которая рассказывает о нашей социальной маске, нашем имидже, а также о некоторых чертах характера. Посмотрим, какой имидж формирует человек, в зависимости от своего асцендента.

Овен

Все должно быть ярко и заметно. Человек с асцендентом в Овне источает энергию – и это его основная черта. Он всегда готов к покорению всего вокруг.

Телец

Имидж Тельца на асценденте – образ человека, который знает толк в красоте и комфорте. Все должно быть очень качественно: одежда, аксессуары, украшения. Внешний вид как бы сообщает: я ценю себя достаточно высоко.

Близнецы

Асцендент в Близнецах говорит о легком человеке, готовом к общению всегда и везде. Он выглядит романтично и интересно – притягивает к себе взгляды и внимание окружающих.

Рак

Люди с асцендентом в Раке сообщают миру своим внешним видом, что завязать с ними контакт не так-то просто. Это типичные интроверты, у которых это на лбу написано. Вместе с тем они выглядят подчеркнуто чувственно, даже сексуально.

Лев

Внешность человека с асцендентом во Льве – царственная. Украшения блестят, наряды тоже, сам он весь блистает. Это имидж светского человека, который должен быть всегда в центре внимания.

Дева

У людей с асцендентом в Деве все должно быть в порядке. Они выглядят опрятно и аккуратно – иногда даже чересчур. Тем не менее, именно своим идеальным внешним видом они сообщают миру, что им можно доверять.

Весы

Настоящие милашки – вот как можно назвать тех, чей асцендент попал в знак Весов. Их внешний вид гласит: общаться со мной – одно удовольствие. В ход идут все средства создания привлекательности.

Скорпион

Имидж рожденных с асцендентом в Скорпионе – страстный, яркий, но и таинственный. Они создают впечатление глубоких натур, чрезвычайно энергичных и сильных внутренне. Их образ всегда немного магический, притягательный, сексуальный.

Стрелец

Имидж человека с асцендентом в Стрельце – это образ умного оптимиста. Он будет выглядеть представительно, солидно, но с ноткой какой-то насмешки – мол не так уж и важно, что на мне надето, ведь по-настоящему ценно то, какой я внутри.

Козерог

Козерог на асценденте даст человека серьезного, практичного – именно таким он будет пытаться казаться окружающим. Строгие костюмы и никакого намека на разгильдяйство – вот его кредо.

Водолей

Асцендент в Водолее позволит своему обладателю выглядеть очень оригинально и необычно. В ход идут все средства: яркий цвет волос, нестандартные фактуры и фасоны. И, конечно, странноватое поведение – куда без него.

Рыбы

Асцендент в Рыбах формирует имидж тонкого, мечтательно человека, который настроен скорее пассивно. Хиппи – яркий пример такого “рыбьего” образа.

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