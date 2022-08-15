Какими знаками зодиака невозможно управлять

Есть люди, которым невозможно навязать чужую волю, – они всегда делают только то, чего хотят сами.

О том, какие знаки зодиака отличаются особой непокорностью и свободолюбием, читайте в этой статье.

Овен

Овны очень импульсивны и обладают настоящим бунтарским характером. Они обостренно чувствуют свои желания и совершенно не могут им противостоять. Поэтому если вы пытаетесь заставить Овна делать то, что он не хочет, у вас вряд ли что-то получится. Овен – это разъяренный бык, и не стоит испытывать его терпение понапрасну. Но кстати, склонить к какому-то действию Овна можно хитростью.

Водолей

Это главные бунтари зодиака. Водолеи обладают новаторским взглядом на мир и ненавидят все консервативное, не желают слушаться старших и вообще делать так, как заведено. Ваши аргументы типа «но так положено», «такие правила» и особенно «но все всегда делают именно так» будут иметь противоположный эффект: Водолей только больше утвердится в решении настоять на своем. Своего, кстати, у него выше крыши: желания Водолея всегда оригинальны и опережают свое время, поэтому часто они очень пугают окружающих.

Скорпион

Вот уж кто страстно сопротивляется всему, что пытаются ему навязать, так это Скорпион. Скорпионов хлебов не корми, дай побороться за свою правду и свою свободу, поэтому если вы совершенно не пытаетесь их в чем-то ограничить, они все равно вынудят вас ограничивать их. И тогда они начнут указывать вам на границы, демонстрировать свой непростой нрав и главное – желание выдержать бой до конца. И выйти победителем, утвердить свою волю и снова начать поиски людей и ситуаций, ставящих под угрозу Скорпионью свободу.

Козерог

Это знак, который всегда сверху. Это то, что нужно знать, чтобы понимать, на чем держатся ошеломительный снобизм и редкостное высокомерие Козерогов, которые невозможно истребить. Высокомерие это позволяет Козерогу всегда чувствовать себя самым умным, так что никаких советов он не ждет (ну если только вы не эксперт) и делать будет так, как хочет. Еще, кстати, и вас, скорее всего, заставит делать так, как хочет он. Только вы это не сразу поймете, а когда поймете, будет уже поздно что-то менять. В общем, Козерог проницателен и хитер, а потому всегда делает то, что хочет.