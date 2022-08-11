Знаки зодиака, которые не прощают обид

Они не просто помнят все обиды, но могут и отомстить.

Каждый человек знает, что такое обида.

Кто-то забывает ее быстро, а кто-то помнит долго. Сегодня поговорим о знаках зодиака, которые не просто не прощают обид, но могут и отомстить.

Рак. Самый чувствительный и обидчивый знак. Его пессимистичный взгляд на жизнь часто играет с ним злую шутку: большинство совершенно невинных событий Рак склонен воспринимать близко к сердцу и запоминать надолго. Он вообще склонен думать обо всем в негативном ключе заранее, поэтому неприятный разговор или мелкое недоразумение могут поссорить вас с Раком надолго. При этом он впадет в депрессию, будет всем жаловаться на непонимание и затаит обиду. А вот тут нужно быть аккуратным «обидчику»: Раки существа мстительные и, даже если не сделают вам гадость открыто, в глубине души пожелают всяческого негатива, который из их уст имеет свойство сбываться. Самый чувствительный и обидчивый знак. Его пессимистичный взгляд на жизнь часто играет с ним злую шутку: большинство совершенно невинных событий Рак склонен воспринимать близко к сердцу и запоминать надолго. Он вообще склонен думать обо всем в негативном ключе заранее, поэтому неприятный разговор или мелкое недоразумение могут поссорить вас с Раком надолго. При этом он впадет в депрессию, будет всем жаловаться на непонимание и затаит обиду. А вот тут нужно быть аккуратным «обидчику»: Раки существа мстительные и, даже если не сделают вам гадость открыто, в глубине души пожелают всяческого негатива, который из их уст имеет свойство сбываться.

Близнецы. Большие любители манипулировать, и обида – это один из излюбленных ими способов добиться желаемого. Могут обижаться на кого угодно и за что угодно, причем часто сами же и провоцируют конфликт. Если вы чувствуете, что обидели Близнецов, сначала дайте им немного «остыть» и только потом попытайтесь загладить свою вину. В противном случае, вы рискуете тем, что прощены не будете. . Большие любители манипулировать, и обида – это один из излюбленных ими способов добиться желаемого. Могут обижаться на кого угодно и за что угодно, причем часто сами же и провоцируют конфликт. Если вы чувствуете, что обидели Близнецов, сначала дайте им немного «остыть» и только потом попытайтесь загладить свою вину. В противном случае, вы рискуете тем, что прощены не будете.

Рыбы весьма оптимистичны по жизни, а уж если еще и хорошо воспитаны и умеют владеть собой, вы никогда не догадаетесь, что происходит у них в душе на самом деле. Это весьма скрытный знак, который будет «держать лицо» даже в самых неприятных ситуациях. Но как бы это не выглядело снаружи, в глубине души Рыбы обидчивы и внутри остро реагируют на несправедливость по отношению к себе. Поэтому, если вы обидели Рыб, не обманывайтесь их спокойным внешним видом. Они не забудут и выждут удобный момент, чтобы свести с вами счеты.

Козерог часто считает себя правым во всем, поэтому иногда разговаривать с ним бывает непросто. Он редко признает, что обиделся, но в голове долго будет прокручивать причины. Серьезно задеть Козерога можно в случае, если вы усомнитесь в его профессиональной компетенции. Открыто мстить он вам не станет, но как минимум перестанет доверять даже в мелочах, а как максимум – занесет в «черный» список и при удобном случае просто прекратит всякое общение. часто считает себя правым во всем, поэтому иногда разговаривать с ним бывает непросто. Он редко признает, что обиделся, но в голове долго будет прокручивать причины. Серьезно задеть Козерога можно в случае, если вы усомнитесь в его профессиональной компетенции. Открыто мстить он вам не станет, но как минимум перестанет доверять даже в мелочах, а как максимум – занесет в «черный» список и при удобном случае просто прекратит всякое общение.

Зная знак зодиака вашего окружения, вы теперь сможете учесть его обидчивость и избежать множества проблем.