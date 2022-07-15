Как общаться с начальником по знаку зодиака

Для хорошей работы очень важен диалог между начальником и подчиненным.

Ведь от того, как будет поставлена задача первым и как она будет понята вторым — зависит результат всей работы.

Особенно, если вы только недавно с ним знакомы — перешли на новое место, или вам назначили нового босса. Скорее приспособиться к новым требованиям и условиям работы поможет астрология.

Овен

Сильные стороны : вдохновляющий, динамичный

Слабые стороны : не умеет слушать, раздражительный

Стиль общения : властный, конфронтационный

Овны -боссы прирожденные лидеры. Этот факт просто нужно принять, так как спорить с ними бесполезно. Надо быть готовыми к тому, что эти «огненные» люди будут требовать от вас больше, чем от себя. Вечные замечания и придирки – это их способ сделать рабочий процесс идеальным, а главное - эффективным. В своих сотрудниках они уважают индивидуальность, хотя вряд ли это признают. Если они приняли какое-то решение, то никто не сможет поменять их точку зрения. Существуют исключения только для доверенных лиц, в которых они уверены на сто процентов. Но даже их они будут контролировать, хоть и минимально.

Телец

Сильные стороны : стабильные, внимательные

Слабые стороны : нечувствительные, прямолинейные

Стиль общения : поучительный, резкий

Многие в описании личности Тельца употребляют слово «властный». Им действительно комфортно в роли босса, но чаще всего они предпочитают оставаться за кулисами. Для них важно наладить рабочий процесс так, чтобы они могли только следить и минимально вмешиваться. Так что, если вы только попали в команду к Тельцу, будьте готовы к жестким тренировкам и проверкам. Если вы пройдете этот этап, то босс не усомнится в вашем таланте. Для Тельцов лидеров важно также, чтобы их сотрудники понимали их с полуслова. Они не будут устанавливать бесконечное количество правил, во многом они доверяют своей команде. Их волнует не процесс, а результат.

Близнецы

Сильные стороны : живой, общительный, интересный

Слабые стороны : поверхностный, нервный

Стиль общения : логический штурм, конструктивный диалог

Даже если представитель этого знака занимает руководящую должность, он вряд ли будет этим хвалиться. Им гораздо проще работать в команде, наравне со всеми. Близнецам нравится обмениваться опытом и делиться мнениями. По натуре они не лидеры и довольно болезненно воспринимают роль босса на первых порах. Если вы попадете на работу к Близнецу, то, может, и не сразу поймете, что это ваш босс.

Они очень хорошо умеют распределять обязанности. Именно поэтому они выстраивают такую структуру работы, при которой им нужно только принять окончательное решение, а в остальном он доверяет сотрудникам.

Рак

Сильные стороны : сдержанный, простой, гармоничный

Слабые стороны : слишком требовательный

Стиль общения : убеждающий, дружеский

Можно отрицать или недооценивать лидерские способности Рака, но многое говорит об обратном. Как только они занимают место босса, то проявляют жесткость и требовательность. Они ждут от своих сотрудников полного понимания их желаний и четкого выполнения задач. В рабочем процессе они крайне редко повышают голос и всегда сдержаны, но, когда необходимо, дают понять своим коллегам, что было не так. Они создают правила только для того, чтобы избежать неприятностей и наладить работу сотрудников.

Лев

Сильные стороны : гордость, честность

Слабые стороны : эгоцентричность, жадность

Стиль общения : дружелюбный, открытый

Прирожденные лидеры, Львы могут вывести любую компанию на топовые позиции. Они не особо привязываются к команде и к месту, где работают. Им просто нравится тот факт, что они являются частью чего-то важного. Львы-боссы справедливы и беспристрастны. Они стараются создать такие рабочие условия, в которых всем выгодно и комфортно. Львы гордятся своей работой и не скрывают этого, особенно, если добиваются значительных успехов. Ради качественного результата они могут пойти на крайние меры и не церемониться в выражениях с коллегами.

Дева

Сильные стороны : прагматичность, реалистичность

Слабые стороны : холодные, без сочувствия

Стиль общения : прямолинейный, краткий, минимум эмоций

Девы -боссы очень прагматичны и во всех своих действиях проявляют себя как реалисты. Важную роль для них играют факты и цифры. Они не станут рисковать и действовать необдуманно. У них аналитический склад ума и, прежде чем что-то сделать, они продумывают все ходы, разрабатывают несколько схем. Если кто-то из сотрудников совершил ошибку, то Дева-босс потребует логического объяснения и доказательств. Можете не пытаться вызвать сочувствие или призвать к пониманию, Девы хладнокровны и будут принимать решение без вашего участия. Они очень ценят свое личное время и своих сотрудников и не любят, когда его тратят на пустую болтовню.

Весы

Сильные стороны : харизматичный, отзывчивый

Слабые стороны : тщеславный, хитрый

Стиль общения : очаровательный, лицемерный

Больше всего Весам-боссам важно быть любимыми своими сотрудниками. Эта потребность порой заставляет их работать на износ. Вместо того, чтобы сосредоточиться на рабочем процессе, они тратят все усилия на завоевание любви и уважения у сотрудников. Из-за этого результат работы может заметно пострадать. С другой стороны, коллегам уютно быть в подчинении у Весов, так как такой босс вряд ли станет кричать и всегда понимающе отнесется к любой ситуации.

Скорпион

Сильные стороны : четкость, сила

Слабые стороны : суровые, неумолимые

Стиль общения : серьезный, жесткий

Когда Скорпионы приходят к власти, то все вокруг замирают. Они действуют жестко, если хотят добиться успеха. Для повышения качества работы Скорпионы-боссы устанавливают очень высокие стандарты для сотрудников и требуют от них стопроцентной отдачи и готовности. Они не переносят небрежную работу и необязательных людей. Если они заняли кресло босса, то уже никому его не отдадут. Тем не менее, они не забывают о вознаграждениях за хорошую работу. Всем сотрудникам, которые показывают отличный результат, Скорпионы готовят щедрый подарок и проявляют уважение.

Стрелец

Сильные стороны : интуиция, быстрая реакция

Слабые стороны : скрытные, сами по себе

Стиль общения : независимый, импульсивный

Поскольку у Стрельцов развито чувство самодостаточности и независимости, им не всегда легко быть в роли лидера. Они могут ни с того ни с сего пропасть, и вообще с опаской относятся к людям. Стрельцы-боссы часто не могут четко объяснить те задачи, которые собираются поставить перед сотрудниками. Они хотят, чтобы их понимали с полуслова, а им приходилось отвечать только за себя и ни за кого больше. С таким отношением работа может превратиться в хаос и сплошные нервные срывы. Стрельцу нужен помощник, который сможет все привести в порядок.

Козерог

Сильные стороны : уверенный в себе, расчетливый

Слабые стороны : не умеет слушать, упрямый

Стиль общения : сухой, рабочий

Козероги сами по себе доминирующие личности, поэтому в большинстве случаев те, кто находятся у них в подчинении, должны беспрекословно выполнять их поручения. Они никогда не позволят подорвать свой авторитет и будут очень жестко взаимодействовать с сотрудниками. В то же время они из тех боссов, которых вы не заметите. Их появление будет вестником либо хороших, либо плохих новостей. Переговоры и долгие обсуждения – это не в их стиле.

Водолей

Сильные стороны : быстрый, яркий, открытый

Слабые стороны : нетерпеливый, неустойчивый

Стиль общения : непредсказуемый, эмоциональный

Водолеи по натуре не лидеры, и роль босса им не очень-то подходит. Во-первых, они хаотичны и импульсивны. Во-вторых, им спокойнее действовать самостоятельно, чем отдавать приказания. Но если так случилось, что ваш босс Водолей, то, скорее всего, с ним будет очень весело и легко работать. Они очень щедры к своим сотрудникам, но не забывают о требовательности. Помните, что их нетерпимость может проявиться в любой момент, поэтому не пользуйтесь их расположением и старайтесь делать работу качественно, чтобы не испортить отношения.

Рыбы

Сильные стороны : щедрые, гибкие

Слабые стороны : легко манипулировать, чувствительные

Стиль общения : расслабленный, влиятельный

По каким-то причинам считается, что Рыбы не умеют обращаться с деньгами. Это совсем не так. Они очень быстро включаются, когда дело касается финансов и способны успешно разруливать серьезные вопросы. В роли босса Рыбы тоже могут быть очень влиятельными. Они охраняют не только свои интересы, но и интересы своих сотрудников и всего предприятия. В общении с ними легко, особенно если к вам нет никаких претензий. В конфликтных ситуациях Рыбы очень спокойны и могут простить какие-то ошибки, если сочтут, что это незначительно.