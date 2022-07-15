Как общаться с начальником по знаку зодиака, чтобы он вас любил
Для хорошей работы очень важен диалог между начальником и подчиненным.
Ведь от того, как будет поставлена задача первым и как она будет понята вторым — зависит результат всей работы.
Особенно, если вы только недавно с ним знакомы — перешли на новое место, или вам назначили нового босса. Скорее приспособиться к новым требованиям и условиям работы поможет астрология.
Овен
Телец
Многие в описании личности Тельца употребляют слово «властный». Им действительно комфортно в роли босса, но чаще всего они предпочитают оставаться за кулисами. Для них важно наладить рабочий процесс так, чтобы они могли только следить и минимально вмешиваться. Так что, если вы только попали в команду к Тельцу, будьте готовы к жестким тренировкам и проверкам. Если вы пройдете этот этап, то босс не усомнится в вашем таланте. Для Тельцов лидеров важно также, чтобы их сотрудники понимали их с полуслова. Они не будут устанавливать бесконечное количество правил, во многом они доверяют своей команде. Их волнует не процесс, а результат.
Близнецы
Даже если представитель этого знака занимает руководящую должность, он вряд ли будет этим хвалиться. Им гораздо проще работать в команде, наравне со всеми. Близнецам нравится обмениваться опытом и делиться мнениями. По натуре они не лидеры и довольно болезненно воспринимают роль босса на первых порах. Если вы попадете на работу к Близнецу, то, может, и не сразу поймете, что это ваш босс.
Они очень хорошо умеют распределять обязанности. Именно поэтому они выстраивают такую структуру работы, при которой им нужно только принять окончательное решение, а в остальном он доверяет сотрудникам.
Рак
Можно отрицать или недооценивать лидерские способности Рака, но многое говорит об обратном. Как только они занимают место босса, то проявляют жесткость и требовательность. Они ждут от своих сотрудников полного понимания их желаний и четкого выполнения задач. В рабочем процессе они крайне редко повышают голос и всегда сдержаны, но, когда необходимо, дают понять своим коллегам, что было не так. Они создают правила только для того, чтобы избежать неприятностей и наладить работу сотрудников.
Лев
Прирожденные лидеры, Львы могут вывести любую компанию на топовые позиции. Они не особо привязываются к команде и к месту, где работают. Им просто нравится тот факт, что они являются частью чего-то важного. Львы-боссы справедливы и беспристрастны. Они стараются создать такие рабочие условия, в которых всем выгодно и комфортно. Львы гордятся своей работой и не скрывают этого, особенно, если добиваются значительных успехов. Ради качественного результата они могут пойти на крайние меры и не церемониться в выражениях с коллегами.
Дева
Весы
Больше всего Весам-боссам важно быть любимыми своими сотрудниками. Эта потребность порой заставляет их работать на износ. Вместо того, чтобы сосредоточиться на рабочем процессе, они тратят все усилия на завоевание любви и уважения у сотрудников. Из-за этого результат работы может заметно пострадать. С другой стороны, коллегам уютно быть в подчинении у Весов, так как такой босс вряд ли станет кричать и всегда понимающе отнесется к любой ситуации.
Скорпион
Когда Скорпионы приходят к власти, то все вокруг замирают. Они действуют жестко, если хотят добиться успеха. Для повышения качества работы Скорпионы-боссы устанавливают очень высокие стандарты для сотрудников и требуют от них стопроцентной отдачи и готовности. Они не переносят небрежную работу и необязательных людей. Если они заняли кресло босса, то уже никому его не отдадут. Тем не менее, они не забывают о вознаграждениях за хорошую работу. Всем сотрудникам, которые показывают отличный результат, Скорпионы готовят щедрый подарок и проявляют уважение.
Стрелец
Поскольку у Стрельцов развито чувство самодостаточности и независимости, им не всегда легко быть в роли лидера. Они могут ни с того ни с сего пропасть, и вообще с опаской относятся к людям. Стрельцы-боссы часто не могут четко объяснить те задачи, которые собираются поставить перед сотрудниками. Они хотят, чтобы их понимали с полуслова, а им приходилось отвечать только за себя и ни за кого больше. С таким отношением работа может превратиться в хаос и сплошные нервные срывы. Стрельцу нужен помощник, который сможет все привести в порядок.
Козерог
Водолей
Водолеи по натуре не лидеры, и роль босса им не очень-то подходит. Во-первых, они хаотичны и импульсивны. Во-вторых, им спокойнее действовать самостоятельно, чем отдавать приказания. Но если так случилось, что ваш босс Водолей, то, скорее всего, с ним будет очень весело и легко работать. Они очень щедры к своим сотрудникам, но не забывают о требовательности. Помните, что их нетерпимость может проявиться в любой момент, поэтому не пользуйтесь их расположением и старайтесь делать работу качественно, чтобы не испортить отношения.
Рыбы
По каким-то причинам считается, что Рыбы не умеют обращаться с деньгами. Это совсем не так. Они очень быстро включаются, когда дело касается финансов и способны успешно разруливать серьезные вопросы. В роли босса Рыбы тоже могут быть очень влиятельными. Они охраняют не только свои интересы, но и интересы своих сотрудников и всего предприятия. В общении с ними легко, особенно если к вам нет никаких претензий. В конфликтных ситуациях Рыбы очень спокойны и могут простить какие-то ошибки, если сочтут, что это незначительно.