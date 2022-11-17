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Мужчины по гороскопу, которые заканчивают отношения свадьбой

17 ноября 2022ЗодиакРамблер

Вступая в отношения, большинство женщин рассчитывает, что они приведут к созданию семьи.

Знаки, которые заканчивают отношения свадьбой
Фото: depositphotos

Зная знак зодиака мужчины, можно с определенной долей уверенности предположить, каковы ваши шансы на свадьбу с избранником.

Телец – один из лучших кандидатов в мужья. Для него важно все, что связано с комфортом и уютом. При этом ему будет достаточно самой простой еды и порядка, главное, чтобы они были. А еще Телец очень любит детей, поэтому стремится создать семью с «домашней» женщиной, а не с карьеристкой. Единственное, что может затормозить предложение руки и сердца – финансовый вопрос. Тельцу важно быть не просто кормильцем семьи, а обеспечивать ей достаточно высокий уровень жизни. Поэтому, пока у него не будет достаточной материальной базы, он не женится.
Овен – сложный по характеру знак, но стабильный: на протяжении жизни он не меняется. Планируя свадьбу с Овном, можно быть уверенным, что его поведение после штампа в паспорте останется таким же, как и до свадьбы, поэтому стоит заранее взвесить все «за» и «против». К семейной жизни Овен относится очень серьезно и планирует все на долгие годы, но есть одно «но»: важно, чтобы до брака он хорошо нагулялся. Тогда, если он вдруг понял, что вы и есть его единственная, он может сделать предложение после месяца знакомства.
Рак превыше всего ценит в отношениях собственный эмоциональный комфорт. Ему важно знать, что партнер примет его таким, какой он есть и поддержит в любой ситуации. Только ощутив себя в отношениях в безопасности, Рак быстро женится и приложит максимум усилий, чтобы женщина была счастлива. А еще – он супер любящий отец, поэтому не стоит всецело доверять ему воспитание детей – избалует. Рак крайне редко разводится и в большинстве случаев по инициативе женщины, которая устала постоянно заботиться о психологическом комфорте партнера.
Козерог подходит тщательно к решению всех вопросов, и долгосрочные отношения не являются исключением. Для него важно, чтобы даже в совместной жизни у него оставалось личное пространство во всех смыслах. В качестве мужа Козерог – опора семьи и заботливый отец. Он предпочитает стабильные отношения, поэтому настроен создать семью.

Не расстраивайтесь, если знака зодиака вашего мужчины нет в нашем списке. Астрология предполагает, а придут ли отношения к свадьбе, зависит только от пары!

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