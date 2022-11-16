Пять ужасно токсичных знаков зодиака

Кто из знаков зодиака портит психику и жизнь близких?

Токсичные люди – это те, кто в психологическом смысле портит жизнь окружающим. Среди знаков зодиака есть 5, представители которые становятся «токсиками» чаще других.

Рыбы возглавляют список. Они прекрасные актеры и умеют вызвать неподдельную жалость и взрастить в окружающих чувство вины за то, что те не приложили максимум усилий, чтобы помочь несчастным Рыбам. Этот знак умеет играть на тонких душевных струнах и манипулировать таким образом, что вы не сможете им отказать в просьбе, даже если очень захотите. Рыбы используют окружающих чаще всего в качестве «жилетки», рассказывая о всех своих проблемах, а у вас после разговора остается ощущение опустошения и тревоги. возглавляют список. Они прекрасные актеры и умеют вызвать неподдельную жалость и взрастить в окружающих чувство вины за то, что те не приложили максимум усилий, чтобы помочь несчастным Рыбам. Этот знак умеет играть на тонких душевных струнах и манипулировать таким образом, что вы не сможете им отказать в просьбе, даже если очень захотите. Рыбы используют окружающих чаще всего в качестве «жилетки», рассказывая о всех своих проблемах, а у вас после разговора остается ощущение опустошения и тревоги.

Скорпион токсичен изощренно: он получает удовольствие, говоря колкости и настраивая людей друг против друга. При этом он может мило вам улыбаться и просить не обижаться, ведь он не сделал ничего плохого. Самый опасный вариант – это очень умный Скорпион, который делает гадости за спиной или чужими руками. А еще среди них много тех, кто получает желаемое, надавив на больное место или шантажируя. токсичен изощренно: он получает удовольствие, говоря колкости и настраивая людей друг против друга. При этом он может мило вам улыбаться и просить не обижаться, ведь он не сделал ничего плохого. Самый опасный вариант – это очень умный Скорпион, который делает гадости за спиной или чужими руками. А еще среди них много тех, кто получает желаемое, надавив на больное место или шантажируя.

Дева – противоречивая личность: внешне выглядит эмоционально холодной, но вы никогда не догадаетесь, что она чувствует внутри на самом деле. Токсичность Девы выражается в постоянной критике, иногда весьма жестокой и попытках под благим предлогом, например, улучшения качества работы, снизить чужую самооценку и утвердиться в собственном превосходстве. Дева склонна и к домашней тирании, изводя домочадцев плохим настроением и постоянными придирками, особенно, насчет чистоты и порядка. – противоречивая личность: внешне выглядит эмоционально холодной, но вы никогда не догадаетесь, что она чувствует внутри на самом деле. Токсичность Девы выражается в постоянной критике, иногда весьма жестокой и попытках под благим предлогом, например, улучшения качества работы, снизить чужую самооценку и утвердиться в собственном превосходстве. Дева склонна и к домашней тирании, изводя домочадцев плохим настроением и постоянными придирками, особенно, насчет чистоты и порядка.

Телец максимально токсичен во всем, что касается материальной стороны жизни. Поскольку он весьма жаден, то практически все измеряет деньгами. Его главное убеждение – все должно доставаться если не бесплатно, то за минимальную цену. Если Телец вынужден рассчитываться за оказанные услуги, это вызывает бурю возмущения и негодования. Чтобы не погибнуть от «интоксикации», никогда не просите у Тельца в долг. максимально токсичен во всем, что касается материальной стороны жизни. Поскольку он весьма жаден, то практически все измеряет деньгами. Его главное убеждение – все должно доставаться если не бесплатно, то за минимальную цену. Если Телец вынужден рассчитываться за оказанные услуги, это вызывает бурю возмущения и негодования. Чтобы не погибнуть от «интоксикации», никогда не просите у Тельца в долг.

Овен замыкает список, поскольку проявляет свою токсичность только в ситуации, когда чувствует себя несостоятельным в какой-то сфере. В этой ситуации Овен начинает обвинять в своих неудачах близких и радоваться, если у кого-то ситуация хуже, чем у него. замыкает список, поскольку проявляет свою токсичность только в ситуации, когда чувствует себя несостоятельным в какой-то сфере. В этой ситуации Овен начинает обвинять в своих неудачах близких и радоваться, если у кого-то ситуация хуже, чем у него.

Если вы узнали себя в нашей подборке, постарайтесь не отравлять жизнь окружающим!