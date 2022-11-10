Знаки зодиака, с которыми невозможно ужиться

Бывают люди, с которыми трудно ужиться: они имеют свои представления о том, как… да обо всем!

А бывают те, с которыми ужиться невозможно. К каким знакам зодиака принадлежат маленькие (и не очень) домашние тираны, читайте в этой статье.

О, эти мелочные извращенцы – это что-то. Они будут доставать вас, чтобы вы все клали на место (то, которое им определили сами Девы), чтобы полы были всегда натерты до блеска и не дай бог вам засидеться допоздна, клацая по клавишам ноутбука – Дев это раздражает. Дев вообще раздражает все, что исходит не от них, поэтому приготовьтесь к фашистской атаке на свою личность. Да, если вдруг у вас общий бюджет с Девой, собирайте чеки, делайте отчеты, и боже вас упаси купить что-то несанкционированное или по завышенной цене – Дева ненавидит транжирство и незапланированность. Эмоции Дев – расчетливые, поэтому чем более вы полезны в быту, тем меньше злости получите в свой адрес. Возможно, когда-то вы даже урвете скупую похвалу, но не забудьте тогда сообщить об этом нам, мы занесем этот редкий и поистине вопиющий случай в книгу рекордов Гиннеса!

Скорпионы жаждут крови. Всегда. Преимущественно вашей, поэтому, если вы живете со Скорпионом, почаще ешьте гранаты и красное мясо – ну и что там еще восстанавливает красные кровяные тельца. Со Скорпионом ужиться сложно потому, что он хочет драмы, и обязательно сделает вас ее главным героем: хорошо, если положительным, но чаще вы будете выступать в роли жертвы, которая сама во всем виновата. А раз виновата, то понесет наказание! И не одно. Будьте готовы к придиркам, к тому, что вас постоянно выводят на эмоции, давят на психику одним только взглядом (о, лучше бы просто наорали). Словом, если вы живете соСкорпионом, это как вечная игра в горячую картошку, где в роли мячика будет чувство вины (вашей, разумеется), комок комплексов и черти пойми, что еще, но что-то явно нездоровое.

Козероги достанут вас своей молчаливой манией величия, ведь только они знают, что и как надо делать. А вам вообще повезло дышать одним воздухом с таким человеком, с такой личностью! Козероги холодны и бессердечны, на месте ваших попыток взрастить зеленые сады дружбы и нежных слов они будут возводить глыбы льда, так что приготовьтесь к экранизации «Снежной королевы» прямо у вас дома. Разумеется, вы будете несчастной Гердой, а если повезет, глупым Каем, но главная роль достанется сами знаете кому. Ужиться с Козерогом трудно еще и потому, что он в принципе не хочет ни с кем жить, а если и живет с вами, то либо ему это выгодно, либо он вас любит. И вот если он вас любит, то дело совсем труба, потому что тогда вам будет с ним еще сложнее ужиться. Почему? Да потому что список требований к вам в таком случае взлетит до небес, а вы вообще когда-нибудь трогали небеса? Нет, потому что это еще никому не удавалось. Вот с требованиями к вам Козерога то же самое.