Знаки зодиака, которых всегда оберегает ангел

Есть ли в вашем окружении счастливчики, которым везет даже в самых безнадежных ситуациях?

Если есть, то скорее всего, они относятся к 3 знакам зодиака, которые всю жизнь живут под покровительством ангелов.

Стрелец – один из самых оптимистичных знаков зодиака, потому что ему легко даются весьма сложные вещи. Даже будучи немного инфантильным, он легко идет по жизни, окруженный заботой близких и поддержкой окружающих. Люди вокруг считают, что это его позитивный настрой притягивает в жизнь столько приятных людей и событий, но на самом деле – это ангел держит его под своим крылом, как маленького ребенка, не давая оступиться. Сам же Стрелец, чувствуя, что получает энергию и помощь от высших сил, радуется, делится своим теплом с окружающим и постоянно благодарит за помощь своего ангела. – один из самых оптимистичных знаков зодиака, потому что ему легко даются весьма сложные вещи. Даже будучи немного инфантильным, он легко идет по жизни, окруженный заботой близких и поддержкой окружающих. Люди вокруг считают, что это его позитивный настрой притягивает в жизнь столько приятных людей и событий, но на самом деле – это ангел держит его под своим крылом, как маленького ребенка, не давая оступиться. Сам же Стрелец, чувствуя, что получает энергию и помощь от высших сил, радуется, делится своим теплом с окружающим и постоянно благодарит за помощь своего ангела.

Близнецы – приятные и легкие в общении. Со стороны кажется, что у них не бывает неприятностей, а если что-то случается, то в их окружении много друзей, которые придут на помощь в сложной ситуации. На самом деле, Близнецы с рождения находятся под покровительством высших сил, которые незаметно оказывают им поддержку разными способами: то помогут оказаться в нужном месте в нужное время, то познакомят «случайно» с полезными людьми, то подкинут важную информацию. Близнецы умело всем этим пользуются и часто благодарят за это свою интуицию. Окружающие завидуют их невероятной удачливости, и лишь единицы догадываются, что без помощи ангелов здесь не обошлось. – приятные и легкие в общении. Со стороны кажется, что у них не бывает неприятностей, а если что-то случается, то в их окружении много друзей, которые придут на помощь в сложной ситуации. На самом деле, Близнецы с рождения находятся под покровительством высших сил, которые незаметно оказывают им поддержку разными способами: то помогут оказаться в нужном месте в нужное время, то познакомят «случайно» с полезными людьми, то подкинут важную информацию. Близнецы умело всем этим пользуются и часто благодарят за это свою интуицию. Окружающие завидуют их невероятной удачливости, и лишь единицы догадываются, что без помощи ангелов здесь не обошлось.

Дева – перфекционистка и к тому же очень трудолюбивая. Обладая рациональным мышлением, она ко всему подходит крайне практично, и, как она сама считает, это уберегает ее от проблем. А еще она обладает дипломатическим даром и тонкой интуицией, что помогает ей найти общий язык практически с любым человеком. Со стороны кажется, что Деве каким-то чудом удается избежать серьезных неприятностей или в последний момент принять верное решение. Она сама может считать это удачным стечением обстоятельств или везением, но, поскольку так происходит постоянно – это, безусловно, поддержка ангела, сопровождающего Деву от рождения. – перфекционистка и к тому же очень трудолюбивая. Обладая рациональным мышлением, она ко всему подходит крайне практично, и, как она сама считает, это уберегает ее от проблем. А еще она обладает дипломатическим даром и тонкой интуицией, что помогает ей найти общий язык практически с любым человеком. Со стороны кажется, что Деве каким-то чудом удается избежать серьезных неприятностей или в последний момент принять верное решение. Она сама может считать это удачным стечением обстоятельств или везением, но, поскольку так происходит постоянно – это, безусловно, поддержка ангела, сопровождающего Деву от рождения.

Не расстраивайтесь, если вашего знака нет в этом списке. Значит высшие силы считают, что у вас есть другие преимущества, которые помогают вам самим справиться с жизненными задачами.