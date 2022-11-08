Самые опасные женщины по гороскопу

Есть женщины, в отношениях с которыми мужчинам бывает непросто.

Есть женщины, в отношениях с которыми мужчинам бывает непросто.

Слишком много эмоций, контроля, конкуренции. Можно ли понять, чего ожидать, опираясь на знания о том, под каким знаком зодиака родилась женщина? Попробуем разобраться.

Если мужчину раздражает бесконечный флирт, веселье и легкомыслие, тогда ему стоит дважды подумать, прежде чем вступать в отношения с Близнецами и Водолеями. И с еще одними любительницами свободы во всех ее проявлениях, Стрельцами, тоже можно ожидать неприятных «сюрпризов».

А если, наоборот, не хватает легкости и беспечности, то Козерог здесь будет сложным партнером. К слову, еще они любят покомандовать и быть лидером – так же, как и огненные Овны.

Не стоит забывать и про любительниц конкуренции. Тут на первом месте, конечно же, выступает царь зверей – Лев, хотя, и Овен тоже может побороться за лидерство в паре.

Чрезмерная меркантильность также может существенно подпортить мирную картину существования, и это уже камень в огород тем, кто рожден под знаком Тельца.

Любителям же стабильности будет сложно с женщиной-Весами. Ведь у нее семь пятниц на неделе, и она редко в чем-то уверена, а значит бесконечные перемены неизбежны.

Чувствительным к критике стоит быть осторожнее с Девами. А еще Деве не чужды идеи контроля. Однако в этом им далеко до Скорпиона, который может буквально «вцепиться» в своего партнера и не выпускать его из своих наманикюренных ручек.

Также непросто мужчине находиться рядом с чересчур эмоциональной женщиной, ровно, как и с той, кто слишком зависима от своего партнера. И здесь, конечно, может быть сложно с Рыбами и Раками. Они очень ранимые, тонко чувствующие, легко обижающиеся.

Однако, не стоит относиться к влиянию звезд слишком серьезно – достаточно всего лишь обращать внимание на то, что в теории может проявиться. Ведь предупрежден – значит вооружен!