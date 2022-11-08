Знаки, под которыми рождаются самые красивые девочки

Астрологи выделяют знаки, под которыми рождаются женщины, совмещающие в себе красоту и интеллект.

Красота и ум – понятия относительные, и каждая женщина хороша по-своему.

Однако астрологи выделяют несколько знаков зодиака, под которыми рождаются женщины, совмещающие в себе красивую внешность и интеллект.

Возглавляют список представительницы воздушных знаков: Водолей и Весы. Эти женщины привлекают мужчин не только своей красотой, но и красноречием.

Весы. Знак находится под покровительством Венеры – богини любви и красоты. Большинство женщин этого знака обладают стройной фигурой, прекрасными волосами и притягательными чертами лица. У них присутствует врожденное чувство стиля, поэтому им не составляет труда выглядеть гармонично в любой одежде. А еще Весы обожают шопинг и всегда выглядят модно, даже если не тратят на вещи много денег. Весы притягивают мужчин не только яркой внешностью, но и легкой манерой общения и широким кругозором. Они уделяют много времени себе любимым не только в салонах красоты и спортзалах, но и занимаясь творчеством или саморазвитием. Весы обладают высоким интеллектом и прекрасно просчитывают ситуации. Считается, что им сложно принимать решения, но именно это они и делегируют своему мужчине. . Знак находится под покровительством Венеры – богини любви и красоты. Большинство женщин этого знака обладают стройной фигурой, прекрасными волосами и притягательными чертами лица. У них присутствует врожденное чувство стиля, поэтому им не составляет труда выглядеть гармонично в любой одежде. А еще Весы обожают шопинг и всегда выглядят модно, даже если не тратят на вещи много денег. Весы притягивают мужчин не только яркой внешностью, но и легкой манерой общения и широким кругозором. Они уделяют много времени себе любимым не только в салонах красоты и спортзалах, но и занимаясь творчеством или саморазвитием. Весы обладают высоким интеллектом и прекрасно просчитывают ситуации. Считается, что им сложно принимать решения, но именно это они и делегируют своему мужчине.

Водолею покровительствует Уран, который дает своим подопечным мощную энергетику. Женщины этого знака выделяются прекрасной кожей, подтянутой фигурой и красивыми руками. Большинство Водолеев обладает не просто красотой, но харизмой, а их ум подкрепляется выраженной интуицией. В сложной ситуации именно она помогает просчитать свои действия и принять верное решение. Несмотря на то, что часть Водолеев любит помечтать и не стремиться все время находиться на людях, среди них много успешных руководителей. Мужчин в этих женщинах привлекает артистизм и кокетство, с ними никогда не бывает скучно. покровительствует Уран, который дает своим подопечным мощную энергетику. Женщины этого знака выделяются прекрасной кожей, подтянутой фигурой и красивыми руками. Большинство Водолеев обладает не просто красотой, но харизмой, а их ум подкрепляется выраженной интуицией. В сложной ситуации именно она помогает просчитать свои действия и принять верное решение. Несмотря на то, что часть Водолеев любит помечтать и не стремиться все время находиться на людях, среди них много успешных руководителей. Мужчин в этих женщинах привлекает артистизм и кокетство, с ними никогда не бывает скучно.

Козерог управляется Сатурном, который дает ему силу и рассудочность. Под этим знаком рождаются умные женщины, которые к тому же верят в свою уникальность. Они не просто постоянно работают над собой в личном и профессиональном плане, но и стараются безукоризненно выглядеть внешне. Из них получаются хорошие жены, которые всегда поддержат мужа не только словом, но и делом. Мужчин они привлекают не только сочетанием красоты и ума, но и практичностью и целеустремленностью. управляется Сатурном, который дает ему силу и рассудочность. Под этим знаком рождаются умные женщины, которые к тому же верят в свою уникальность. Они не просто постоянно работают над собой в личном и профессиональном плане, но и стараются безукоризненно выглядеть внешне. Из них получаются хорошие жены, которые всегда поддержат мужа не только словом, но и делом. Мужчин они привлекают не только сочетанием красоты и ума, но и практичностью и целеустремленностью.

Не переживайте, если вашего знака нет в списке, значит, у вас есть другие достоинства!