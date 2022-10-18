Астромедицина: как уберечь здоровье по гороскопу

Какие «слабые места» имеют представители разных знаков зодиака?

Благодаря астрологии можно узнать не только свои сильные и слабые стороны, черты характера и даже свое будущее, но и склонность к определенного вида заболеваниям.

Конечно, не факт что все проявится именно так, как описано древними астрологами, но прислушаться стоит.

Со знаком Овна связаны голова и нос. Вообще темперамент Овна – это что-то очень сильное и яркое, поэтому проблемы со здоровьем проявляются из-за бурных негативных эмоций. В порыве гнева и ярости Овны могут творить такое, из-за чего случается большинство травм. Так что держите голову в холоде, сохраняйте рассудок и берегите себя.

Тельцы должны беречь свое горло. Фарингиты и потеря голоса – типичные проблемы Тельцов. Теплый шарф и полное спокойствие – ваше всё. Кстати, знатоки рекомендуют Тельцам носить бусы на шее – так горло будет надежно защищено любимыми камнями.

Болезни Близнецов связаны с нервным перенапряжением. Сухость кожи, нервные срывы – все это последствия напряженного графика и высокой занятости. Чтобы всегда быть в форме, помните о расслаблении: массажи, медитации и горячие ванны со свечами – ваши лучшие помощники.

Рожденные под знаком Рака частенько испытывают проблемы с желудком, если, конечно, они питаются не совсем правильно и много нервничают. Для профилактики – следите за тем, что вы едите и тем, что вы чувствуете.

Львы привыкли взваливать на себя порой больше, чем могут вынести. Все дело в завышенном самомнении и привычке брать ответственность не только за себя, но и за своих подопечных. От подобных перегрузок страдает позвоночник – так что при болях в спине просто скиньте часть ноши.

Знак Девы заведует кишечником – так что все проблемы с выведением того, что уже не нужно, приписывают именно этому знаку. Корни проблемы гораздо глубже: подумайте, что заставляет вас быть жадным и удерживать то, что вам больше не нужно.

Весы – довольно хрупкий знак зодиака. Любые стрессы негативно сказываются на здоровье Весов, но наиболее уязвимый орган – почки. Ключ к здоровью – общение с правильными людьми, которые влияют на вас положительно.

Знак Скорпиона заведует репродуктивной системой. Вообще вся наша сексуальность, стремление продолжить себя, соединившись с тем, кого мы любим, управляется именно Скорпионом. Поэтому проблемы в чувственной и сексуальной сфере сопровождают тех Скорпионов, которые не принимают себя и свои естественные стремления.

Стрелец – знак масштабности и оптимизма. Стрельцы обожают все крупное, долгоиграющее, а еще они очень любят поесть. Первой жалобу подает печень, так что Стрельцам звезды советуют уменьшить количество жирного в рационе. Это, конечно, не значит, что нужно сидеть на обезжиренном твороге, но немного скорректировать меню все же стоит.

Уязвимая часть Козерога – колени. Колени – это опорная часть всего скелета, поэтому как только Козерог теряет опору в самом широком смысле, колени начинают поскрипывать. Вообще Козероги славятся своей сухостью – и физической, и душевной. Поэтому всякие переломы, ревматизмы, депрессия (если рассматривать ее как «сухость души») – то, что сопровождает Козерога, если он забывает об отдыхе, хорошем питании и свежих эмоциях.

Самому необычному знаку зодиака – самые необычные недуги. Вообще Водолеи чем-то похожи на Близнецов: та же тонкая нежная нервная система, да только еще тоньше и еще нежнее. Поэтому Водолеев часто преследуют судороги, растяжения, нарушения кровообращения и все его последствия. Чтобы избежать водолейских бед, необходимо просто вовремя возвращаться себя с небес на землю, заботиться о теле и успокаивать ум.

Знак Рыб заведует иммунной и эндокринной системами. Также Рыбы больше других подвержены зависимостям всех мастей: пока они пребывают в собственном мире грез, они чувствуют себя здоровыми. Но как только приходится сталкиваться с суровой реальностью, здоровье Рыб резко подкашивается. Поэтому необходимо беречь себя от суровой работы, суровых отношений и вообще всего сурового, острого, жесткого.