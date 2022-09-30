Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Прирожденные дворяне: знаки зодиака голубых кровей
Астрологи выделили 4 знака, которые ведут себя как истинные дворяне.
Фото: depositphotos
В современном мире благородное происхождение потеряло свое значение, но изящные манеры и образование до сих пор в цене.
Астрологи выделяют 4 знака зодиака, которые являются прирожденными дворянами и ведут себя как представители «голубой крови».
Весы – представители стихии Воздуха – это определяет их линию поведения. Они хорошо воспитаны, обладают великосветскими манерами, элегантно одеты. Общение с Весами отличается легкостью и непринужденностью. Они никогда не опускаются до сплетен и интриг. Даже в конфликтной ситуации Весы не позволят себе повысить голос или закатить скандал. Самые неприятные вещи они выскажут сдержанно и уважительно. По отношению к окружающим они великодушны и, если могут помочь, всегда предложат помощь. Их слабой стороной является открытость, которой люди периодически пользуются.
Лев умеет подать себя и держится на публике как истинный представитель «голубой крови». Он часто смотрит на окружающих сверху вниз, но при этом ведет себя с ними сдержанно и вежливо. Лев обладает изысканными манерами и с ним всегда интересно разговаривать. Даже если Лев не обладает энциклопедическими знаниями, его кругозор широк, а речь хорошо поставлена. К тому же Льву нет равных по любви к роскоши во всех ее проявлениях: даже в мелочах он окружает себя дорогими и качественными вещами.
Дева с детства легко осваивает правила поведения и хорошие манеры, а поскольку она перфекционистка во всем, вы никогда не догадаетесь о ее происхождении, настолько безупречно она себя ведет в любой ситуации. Учитывая, что большинство представителей этого знака весьма умны и хорошо владеют эмоциями, они являются желанными гостями в светском обществе. К тому же Дева хорошо образована и пользуется авторитетом не только среди близких, но и в профессиональном сообществе. Она бывает высокомерна, но это присуще представителям «голубой крови».
Рыбы – восприимчивые натуры и с детства стремятся к прекрасному. Они тонко чувствуют музыку и поэзию, любят искусство. Рыбы наделены художественным вкусом, поэтому всегда прекрасно одеты, а интерьер их жилища вызывает восторг. Они хорошо воспитаны, соблюдают этикет и их принадлежность к аристократическому слою ни у кого не вызывает сомнения.
Не обязательно родиться дворянином, чтобы стать образованным человеком, обладать вкусом и прекрасными манерами.
К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня
<
Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.
Рамблер: последние новостиКакие сюрпризы в любви в октябре ждут Раков, Львов и ДевКакие сюрпризы в любви в октябре ждут Овнов, Тельцов и БлизнецовК власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год
Нравится 1
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Раков, Львов и Дев
Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Овнов, Тельцов и Близнецов
Приметы на 1 октября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Уделяем больше времени себе — гороскоп на 1 октября
Отдых или работа — финансовый гороскоп на 1 октября
Обнимаем крепко — любовный гороскоп на 1 октября
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
К власти придет Антихрист: пророчество на 2023 год
Астролог раскрыл значения автомобильных номеров
Хиромантия: сколько браков и детей у вас будет