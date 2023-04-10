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Причины женского одиночества по знаку зодиака

10 апреля 2023ЗодиакМарианна Басс

Прекрасная половина зодиака рискует остаться в одиночестве, если не подтянет свои коммуникативные навыки.

Причины женского одиночества по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Но что, кроме отсутствия умения общаться, влияет на то, останется женщина одинокой или нет? Узнаем из этой статьи.

Овен

Импульсивность и стремление нападать прежде, чем атакуют ее, делают из женщины-Овна настоящего воина. А война не подразумевает мира и нежности, так что мужчины часто обходят ее стороной.

Телец

Женщины-Телец бывает зациклена на материальном и часто ждет от партнера золотых гор. Что ж, так можно и старой девой остаться (что часто и происходит).

Близнецы

Женщина этого воздушного знака очень долго не может решиться на то, чтобы вступить в серьезные отношения. Собственно, это единственная причина возможного одиночества Близнецов.

Рак

Раки очень часто жалеют себя и излишне защищаются от возможных эмоциональных потрясений, что не вяжется с долгими отношениями: там всегда есть порция боли и несчастья.

Лев

Львица зачастую замечает себя и только себя, а такое невнимание неприятно любому партнеру. Вот почему Львицы, так любящие общество, могут остаться одинокими.

Дева

Дева заморочена на чистоте и порядке, что бывает трудно вынести ее потенциальному партнеру. Попросту – он считает ее занудой. Поэтому есть риск остаться одной.

Весы

Весы настолько отрицают агрессию и естественные физиологические потребности, что этим отпугивают тех, кто не согласен какать радугой. И остаются одни на розовом облачке.

Скорпион

Женщины-Скорпионы часто излишне страстные и сложные, их внутренние противоречия доводят до белого каления. Поэтому они часто остаются одинокими, никто не готов выносить такой эмоциональный накал.

Стрелец

Женщина-Стрелец жаждет свободы и только свободы, что, собственно, и является причиной ее одиночества. Но свободного одиночества!

Козерог

Женщина-Козерог – очень, очень серьезна. Она часто слишком зациклена на карьере, так что времени и сил на отношения не хватает.

Водолей

Женщины-Водолей больше ищет дружбы и легких связей, чем крепких надежных отношений. Именно поэтому она часто остается без мужа в старости, но для нее это не проблема.

Рыбы

Женщина-Рыбы может остаться одинокой в том случае, если она слишком сконцентрируется на своем внутреннем мире (а она это любит). Тогда ее партнеры ощущают себя покинутыми и оставляют ее.

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