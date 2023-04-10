Причины женского одиночества по знаку зодиака
Прекрасная половина зодиака рискует остаться в одиночестве, если не подтянет свои коммуникативные навыки.
Но что, кроме отсутствия умения общаться, влияет на то, останется женщина одинокой или нет? Узнаем из этой статьи.
Овен
Импульсивность и стремление нападать прежде, чем атакуют ее, делают из женщины-Овна настоящего воина. А война не подразумевает мира и нежности, так что мужчины часто обходят ее стороной.
Телец
Женщины-Телец бывает зациклена на материальном и часто ждет от партнера золотых гор. Что ж, так можно и старой девой остаться (что часто и происходит).
Близнецы
Женщина этого воздушного знака очень долго не может решиться на то, чтобы вступить в серьезные отношения. Собственно, это единственная причина возможного одиночества Близнецов.
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Женщины-Скорпионы часто излишне страстные и сложные, их внутренние противоречия доводят до белого каления. Поэтому они часто остаются одинокими, никто не готов выносить такой эмоциональный накал.
Стрелец
Женщина-Стрелец жаждет свободы и только свободы, что, собственно, и является причиной ее одиночества. Но свободного одиночества!
Козерог
Женщина-Козерог – очень, очень серьезна. Она часто слишком зациклена на карьере, так что времени и сил на отношения не хватает.
Водолей
Женщины-Водолей больше ищет дружбы и легких связей, чем крепких надежных отношений. Именно поэтому она часто остается без мужа в старости, но для нее это не проблема.
Рыбы
Женщина-Рыбы может остаться одинокой в том случае, если она слишком сконцентрируется на своем внутреннем мире (а она это любит). Тогда ее партнеры ощущают себя покинутыми и оставляют ее.
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