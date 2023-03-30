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До 100 лет: сколько живут знаки зодиака
30 марта 2023ЗодиакМарианна Басс
Астрологи проанализировали данные более 50 тысяч человек, исходя из их знака зодиака.
Фото: centerbest.ru
Оказалось, что звезды оказывают значительное влияние на болезни и, соответственно, количество прожитых лет.
Овен
Овен в среднем доживает до 79 лет, если из-за стрессов не начинает болеть еще в молодости. Он часто страдает от проблем с сердцем, мигреней и бессонницы, возникающих на нервной почве.
Телец
Телец вполне способен отметить 80-летие, если будет правильно питаться и не наращивать вес, который приводит к проблемам с суставами и заболеваниям печени.
Близнецы
Близнецы, наоборот, страдают отсутствием аппетита и склонны к депрессиям. Мужчины живут примерно 77 лет, а женщины почти на 10 лет больше, если находят смысл жизни и преодолевают скуку и уныние.
Рак
Рак «живет» в среднем 70 лет из-за склонности к онкозаболеваниям. А учитывая мнительность и зацикленность на болезнях, часто страдает от психосоматики.
Лев
Лев рискует не дотянуть до 70, поскольку терпеть не может лечиться и обращается за помощью исключительно в экстренных случаях.
Дева
Дева способна перейти и 90-летний рубеж: она фанатично следит за здоровьем, ведет правильный образ жизни, но часто имеет проблемы с пищеварительной системой из-за неумения расслабляться и радоваться жизни.
Весы
Весы обладают сниженным иммунитетом от рождения. Чтобы перейти 70-летний рубеж, Весам необходимо закаляться, своевременно делать прививки и не перегружать свой организм.
Скорпион
Скорпион имеет самую непродолжительную жизнь из-за того, что терпит до последнего и даже, обратившись к врачу, не доводят лечение до конца. Чтобы прожить больше 60, ему необходимо пересмотреть свой подход к здоровью.
Стрелец
Стрелец обладает слабым здоровьем с детства, поэтому продолжительность жизни зависит от многих факторов. Правильно подобранные упражнения и наблюдение врача способны творить чудеса.
Козерог
Козерог имеет крепкий иммунитет и выносливость, поэтому теоретически может дожить и до 90. Его подводит тяга к всему экстремальному: высокий риск травматизма и перенапряжения нервной системы способны заметно укоротить жизнь.
Водолей
Водолей непредсказуем с точки зрения продолжительности жизни. Он может быть как адептом ЗОЖ, так и сочетать разом все вредные привычки. Особая опасность – алкоголь.
Рыбы
Рыбы – самый болезненный знак. Чтобы долго жить, им нужно постоянно следить за здоровьем. Наиболее уязвимые места: кожа, суставы и легкие.
Учитывайте свой знак зодиака, берегите здоровье и живите как можно дольше.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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