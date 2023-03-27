Роковые женщины: три знака зодиака, которые уводят мужчин из семьи

К сожалению, не так уж и редко в жизни происходит такая неприятная ситуация – появляется подруга, которая уводит мужа или молодого человека, в которого вы влюблены.

Появляется женщина, для которого понятие «семья» и «брак» ничего не значат, она готова смело разрушать пару и уводить мужчину. Астрологи рассказали, от каких знаков можно ожидать подобного поведения?

Львы . Да, царь зверей, а точнее, царица привыкла побеждать везде. И плохо переносит конкуренцию. Если кто-то запал в ее сердце или душу, то он должен быть ее, и пусть весь мир подождет. Если Львица влюбилась, она рано или поздно получит свою добычу – просто силой своего желания, своей харизмой, настойчивостью. Чувства и влечение у нее будут превалировать над здравым смыслом. Радует лишь то, что интерес может как вспыхнуть, так и погаснуть, но обычно это происходит уже после того, как цель достигнута.

Скорпионы тоже большие любители добиваться задуманного. Причем любовный треугольник для них – это вызов, игра, в которой нет правил и законов. Писать жене с вопросом: «Знаешь, где сейчас твой благоверный?» вполне в их духе. Скорпионшу скорее забавляет вся эта история, она, может быть, и бросит мужчину, но позже, когда наиграется. А наличие соперницы даже в виде законной второй половины только раззадорит ее. Пока есть интрига, эмоции, скандалы и страсти – она будет испытывать интерес и удовольствие. И уж точно не станет уходить «с поля боя».

Женщина-Овен будет брать крепость измором. Если уж она влюбилась, то всю свою энергия она отправит на достижение цели. Подносить чай, писать двусмысленные сообщения, подвозить до дома, быть самой незаменимой – легко. Пока пыл не угас. К сожалению, мужчины падки на женщин, которые как будто бы готовы ради них на все. А если к этому еще добавить то, что влюбленная женщина-Овен будет по-настоящему восхищаться любым действием своего избранника и считать его самым лучшим – да, от этого будет сложно отказаться.

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