Топ-12 самых счастливых зодиакальных пар

Астрологи составили топ-12 пар, чьей совместимости с партнером можно позавидовать.

Так, например, совместимость Тельцов и Раков составляет 100 процентов. Этим знакам предначертано быть вместе. Союз характеризуется как страстный и интересных.

Совместимость Овна и Водолея — 93 процента. Представителям этих знаком никогда не бывает скучно вместе. Они ежедневно нуждаются в обществе друг друга. В такой паре почти нет ссор и недопонимания.

Близнецы чувствуют Козерогов на ментальном уровне. Их совместимость равна 97 процентам. Эти знаки понимают друг друга без слов. Они могут испытывать влюбленность друг к другу с первого взгляда.

Идеальная совместимость отмечается у Львов и Стрельцов. Вместе они живут яркой и насыщенной жизнью. В такой паре царит понимание и доверие.

Совместимость Рака и Рыбы равна 90 процентам. Эту пару можно назвать самой романтичной из всех зодиакальных союзов. Представители этих знаков являются яркими личностями сами по себе, поэтому для полной гармонии партнерам нужно иногда отдыхать друг от друга.

Совместимость Девы и Стрельца — 92 процента. В доме у такой пары никогда не бывает скандалов и крупных ссор. Они пребывают в гармонии с собой и с окружающим миром.

Идеальной парой можно назвать союз Весов и Близнецов. Их совместимость оценивается в 94 процента. В друг друге они нашли идеальных компаньонов и собеседников. Они готовы прийти друг другу на помощь в любую минуту.

Совместимость Стрельца и Овна равна 91 проценту. Их объединяет возвышенность и тяга ко всему новому. Влюбленным не страшно вместе подняться на вершину горы и спуститься на дно океана.

Совместимость Скорпиона и Рака — 89 процентов. До идеальной пары этому союзу не хватает навыков контроля над собственными перепадами настроения. Если в такой паре установить гармонию — не обойдется без зависти окружающих.

Козерог и Стрелец сочетаются друг с другом на 90 процентов. Они находят друг в друге идеальных любовников. В таких отношениях царит страсть и желание овладеть друг другом как можно скорее.

Завершает топ самых удачных пар Водолей и Близнецы. Их совместимость оценивается в 96 процентов. Партнеры в таком союзе знают друг друга с ног до головы. Кроме того, и Водолей и Близнецы придают большое значение саморазвитию — им всегда есть о чем поговорить.