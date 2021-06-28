Кто из знаков зодиака самый успешный в личной жизни

Сегодня расскажем, какие знаки зодиака самые успешные в личной жизни, а какие «плетутся в хвосте».

И сразу обозначим: мерилом в этом рейтинге выступит не количество романов и поклонников, а умение найти и удержать рядом вторую половинку, прожить в одном союзе много лет и быть при этом безусловно счастливым.

Да, к Стрельцам, как правило, у представителей противоположного пола повышенный интерес, у них случаются многочисленные романы и множественные браки, однако отношения чаще всего быстро распадаются – по их собственной ли вине, по стечению ли обстоятельств, не суть важно, главное, что им крайне редко удается встретить свою истинную вторую половинку и прожить с ней всю жизнь. Да и выводов из прошлых амурных провалов они не делают, раз за разом ведя себя одинаковым образом, наступая на одни и те же грабли.

Близнецы легко очаровывают, запросто заводят любовные отношения, но вот сохранить их у них не получается. Их ветреность, непостоянство, жажда перемен и новых ощущений чаще всего не дают им создать прочный долговременный союз. Они по собственной вине теряют тех, кто их по-настоящему любит, уходят от тех, кто готов терпеть их закидоны и мириться с их неверностью, разрушают то, что могло бы стать для них основой для многих свершений и подарить им реальное, а не поддельное счастье.

Водолеи и рады бы создать крепкий союз, но сначала их тормозит нежелание терять личностную свободу, а потом – сильно сдувшийся круг претендентов на их внимание. То есть тогда, когда они очень даже интересуют представителей противоположного пола, для них важнее самореализация и чтобы никто не говорил им, как быть и что делать. А тогда, когда они понимают, что независимость – это когда от них ничего не зависит, желающих стать для них второй половинкой оказывается исчезающе мало.

Девы, как правило, независимо от пола сами выбирают того, с кем, как им кажется, их свяжут наиболее крепкие и продуктивные амурные отношения, и делают все, чтобы создать союз. Однако часто они ориентируются не на реальное положение вещей, а на свои представления о том, как все должно быть, что в результате приводит к разочарованиям. Но следующие отношения они строят только в том случае, если партнер их так или иначе оставляет, а если нет, то «продолжают плакать, колоться, но есть кактус», ибо «в ответе за тех, кого приручили».

Скорпионы притягательны и страстны, однако многие их неоднозначные черты характера делают личное счастье несколько затруднительным. Но они после пары-тройки неудачных попыток все же умудряются его находить и даже сохранять, если, конечно, не выбирают жизнь одиночки, которому по профессиональным или каким-то другим причинам проще быть одному, или не отдают в ранней юности свое сердце тому, кому оно вот вообще не нужно, и не хранят этому индивиду плохо объяснимую верность.

Львы жаждут быть любимыми, но им почему-то кажется, что любить их должны со всеми их «тараканами», закидонами, творческим беспорядком в голове и в окружающем пространстве, с их неиссякаемым эгоизмом в общем, со всем тем, что и составляет их сущность. Если такой бесстрашный человек находится, то Льва можно поздравить – его личная жизнь складывается весьма успешно. Если же нет, то представители этого знака либо перетекают из отношений в отношения (порой – параллельно), либо решают: «ты царь – живи один».

Рыбы умеют нравиться, не прилагая к этому никаких особых усилий, они манят к себе своей загадочностью, доброжелательностью, улыбчивостью и тихой затаенной грустью. При этом у них часто возникают сложности с устройством личной жизни. Но если уж они образовали с кем-то пару, будут держаться за этого человека всеми конечностями, идти на компромисс, выполнять все просьбы и требования, стараться заслужить и удержать любовь (даже если сами при этом любят не своего партнера, а придуманный для него образ).

Тельцам не всегда удается создать пару раз и навсегда, но они на это очень надеются, а потому стараются отыскать человека, с которым им будет наиболее комфортно, который станет для них и мотиватором, и надежным тылом, и единомышленником в делах финансовых, бытовых, профессиональных. И даже если брак у них не один, каждый союз что-то им дает в плане опыта и жизненных ориентиров, и в результате они, как правило, все-таки находят того, с кем «долго и счастливо».

Да, многие Козероги – одиночки, и обретение пары отнюдь не всегда у них в списке приоритетов, однако если они поставили себе целью кого-то «захомутать», шансов отвертеться у их избранника/избранницы немного. Представители этого знака умело находят точки, давление на которые дает наилучший результат, а потому рано или поздно человек сдается, так что Козерогов вполне можно считать весьма успешными в личной жизни – они почти неизменно получают тех, кого захотели сделать своими, и создают с ними долгосрочные союзы.

Раки очень долго ищут вторую половинку, выбирают, сомневаются, но когда определились и создали брачный союз, то чаще всего это – навсегда. Они никогда не впускают в свою жизнь абы кого; тот, кого они называют партнером, их точно достоин и обладает всеми теми качествами, с которыми представитель данного знака может мириться, если уж не восторгается ими. Их семьи, как правило, крепки – они знают, что предложить второй половинке, как привязать ее/его к себе и чем удержать от опрометчивых поступков.

Овны тоже не могут быть в одиночестве, поэтому устроенная личная жизнь у них чаще всего в приоритете. А если они чего-то хотят, они это всенепременно получают. Так что они, как правило, всегда состоят в любовных отношениях, и если их в этом человеке все устраивает, союз может длиться вечно. При этом в их круге дружеского или делового общения обязательно есть кто-то в них влюбленный, из кого можно быстренько сделать следующего партнера, если предыдущий брак/роман вдруг разочарует.

Весы изначально нацелены на партнерство, а потому могут быть вполне счастливы даже с тем, к кому не испытывают оглушительной любви, но кто любит их самих. И чаще всего им удается создать долговременный союз, в котором их все устраивает, и сделать счастливым человека, который их выбрал. Они грамотно выстраивают отношения, гармонизируют общее с партнером пространство, привносят в его и в свою жизнь красоту, правильно реагируют на нужды и желания второй половинки, с удовольствием отдают ей/ему бразды правления.