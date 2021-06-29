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Главные разлучницы в гороскопе

29 июня 2021ЗодиакНижегородская правда

Астрологи выяснили, какие же три знака зодиака являются главными разлучницами и умело скрывают опасность под видом тихони.

Главные разлучницы в гороскопе

Весы

Поговорка «в тихом омуте черти водятся» — это как раз про них. На вид они, может, и миролюбивые и спокойные. Однако этим Весы легко усыпляют бдительность соперниц. После такого обмана не составляет проблемы тихо переманить мужчину на свою сторону, так что и его жена не заметит.

Овен

С виду родившиеся под этим знаком женщины – скромницы. Однако на деле они полны страсти и эмоций. Мужчины легко ведутся на это, забывая про жену и детей.Помимо роковой красоты и сексуальности, в женщинах-Овнах скрываются отличные хозяйки. Они создают комфортную атмосферу, из которой мужчина сам не хочет уходить и делает выбор в их пользу, оставляя законную жену позади.

Козерог

Эти девушки никогда не ссорятся со своей совестью. Если какой-то мужчина привлек их внимание, то женщин-Козерогов не остановить. Они достигнут своей цели любыми средствами и наличие детей, жены или других семейных проблем не станет препятствием. Сначала они могут действовать мирно, однако если не выйдет, то перейдут в атаку.

Женщины под знаком Козерога готовы на любой ход, даже если это притворная дружба с женой понравившегося молодого человека, шантаж или обман.

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