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Самые верные знаки зодиака

29 июня 2021ЗодиакМирослава Кан

Не все знаки зодиака одинаково верны.

Самые верные знаки зодиака
Фото: depositphotos

О том, какие из них – наиболее преданные, читайте в этой статье.

Лев

Измена для Льва совершенно неуместна. Если изменяет он, значит, его партнер не такой уж крутой, как представлялось, а этого Лев вынести не сможет. Ведь он сам его выбрал, а значит, партнер априори крут. Лев хранит верность просто потому, что это красиво, это царственно. Он не может позволить себе очернить свои отношения, и в этом весь секрет Львиной преданности.

Скорпион

Скорпионы чрезвычайно сексуальны, но это не делает их злостными изменниками. Дело в том, что у Скорпионов есть свой кодекс чести, и правила в нем очень, очень строгие. Любовь для Скорпионов важнее похоти, так что они не будут изменять своей половинке, скорее всего, пока смерть не разлучит их. И даже потом.

Рак

Рак – самый семейный знак зодиака. Именно в этом кроется главная причина преданности и верности Рака: они просто не хотят разрушить самое важное, что у них есть: любовь и семью. Поэтому если ваш партнер – Рак, будьте спокойны. И верны.

Козерог

Козероги не изменяют скорее потому, что слишком уж хорошо умеют обуздать свои страсти. Они размышляют рационально: если их поймают на измене, брак распадется, отношения пойдут к черту. Стоит ли эта мимолетная страсть того, что Козероги строили так долго? Не стоит, конечно, поэтому ваш Козерог и не изменит вам.

Телец

И почетное первое место уходит Тельцу! С одной стороны – Телец страшно любит секс и достаточно похотлив, чтобы изменять. Но ему настолько лень совершать любые изменения в жизни, что даже измена – слишком хлопотное мероприятие. А, ну и Тельцы невероятно привязчивы, так что высока вероятность того, что кроме вас он больше никого не захочет. Тельцы часто – однолюбы, и именно это делает его победителем нашего топа верности среди знаков зодиака.

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