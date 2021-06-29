Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Названы самые независимые женщины по знаку зодиака

29 июня 2021ЗодиакВечерняя Москва

Эти дамы рождаются самыми властными и свободолюбивыми.

Названы самые независимые женщины по знаку зодиака

Овен

Так, например, женщина-Овен отличается особым упрямством. Она всегда добивается своих целей и не спрашивает чужого мнения. Из уважения к партнеру она может послушать непрошеные советы, но это не значит, что она к ним прислушается. Таким женщинам рекомендуется научиться смирению.

Телец

Женщина-Телец является нежной и доброй натурой. Ради других людей она способна на многое, даже на самые безрассудные поступки. Эта дама привыкла держать все под контролем и никогда не поддается на манипуляции. Если что-то в ее жизни пойдет не так — она точно не станет молчать. Идеальным партнером для такой девушки является заботливый и галантный мужчина.

Близнецы

Женщины-Близнецы отличаются тяжелым характером. При всей своей внешней простоте, они наиболее чувствительны и эмоциональны. В отношениях такая дама всегда будет занимать лидирующую позицию. С ней также абсолютно бесполезно вступать в спор.

Стрелец

Женщина-Стрелец больше всего ценит свободу. Она способна оценить заботу партнера и может казаться самой лучшей женой на свете, однако в том случае, если кто-то попытается ей указывать, она сразу пойдет в атаку, а после этого разорвет все отношения.

Козерог

Женщины-Козероги отличаются консервативным взглядом на жизнь. Они, как правило, сдержанны и сосредоточены. Дама-Козерог идеально впишется в семейные отношения, она способна создать уют и организовать порядок в доме, однако нарушать ее личные границы не дозволено никому.

Вечерняя Москва: последние новостиСпасатели нашли тела троих детей, пропавших на реке в ПриморьеИнфекционист рассказала о скрытых предрасположенностях к тяжелой форме COVID-19Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
30 июня 2021Rambler
Дата рождения

19-20 лунные сутки. Сегодня привкус тайны будет чувствоваться во всем – Луна в Рыбах «за» мистификацию. Так что не верим на слова и вновь проверяем...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
1 июля 2021Rambler

Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон со вторника на среду

Когда вы ложитесь спать со вторника на среду, во сне может явиться что угодно. Волнующие и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Проверяем факты — финансовый гороскоп на 30 июня
Молчим громче — любовный гороскоп на 30 июня
Погружаемся в свои мысли — гороскоп на 30 июня
Павел Глоба назвал трех счастливчиков этой недели
Как появился жуткий остров кукол
Астрологи назвали пять опасных дат в июле
Как вычислить свой личный пин-код
Какой цвет у вашей ауры
Как выбрать удачный день для шопинга
Психолог назвал три действенных способа поднять настроение
Названы четыре знака зодиака, которые не умеют прощать
Названы самые независимые женщины по знаку зодиака
Приметы на 30 июня: что нельзя делать в этот день
Молчание — золото — любовный гороскоп на 29 июня
Четкий план или импровизация — финансовый гороскоп на 29 июня
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
28 июня - 4 июля 2021Astro7

Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение