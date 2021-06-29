Названы самые независимые женщины по знаку зодиака

Эти дамы рождаются самыми властными и свободолюбивыми.
Так, например, женщина-Овен отличается особым упрямством. Она всегда добивается своих целей и не спрашивает чужого мнения. Из уважения к партнеру она может послушать непрошеные советы, но это не значит, что она к ним прислушается. Таким женщинам рекомендуется научиться смирению.
Женщина-Телец является нежной и доброй натурой. Ради других людей она способна на многое, даже на самые безрассудные поступки. Эта дама привыкла держать все под контролем и никогда не поддается на манипуляции. Если что-то в ее жизни пойдет не так — она точно не станет молчать. Идеальным партнером для такой девушки является заботливый и галантный мужчина.
Женщины-Близнецы отличаются тяжелым характером. При всей своей внешней простоте, они наиболее чувствительны и эмоциональны. В отношениях такая дама всегда будет занимать лидирующую позицию. С ней также абсолютно бесполезно вступать в спор.
Женщина-Стрелец больше всего ценит свободу. Она способна оценить заботу партнера и может казаться самой лучшей женой на свете, однако в том случае, если кто-то попытается ей указывать, она сразу пойдет в атаку, а после этого разорвет все отношения.
Женщины-Козероги отличаются консервативным взглядом на жизнь. Они, как правило, сдержанны и сосредоточены. Дама-Козерог идеально впишется в семейные отношения, она способна создать уют и организовать порядок в доме, однако нарушать ее личные границы не дозволено никому.
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