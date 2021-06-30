Знаки зодиака, которым тяжело работать вместе

Атмосфера в коллективе во многом зависит от отношений между людьми.
Есть знаки зодиака, с которыми конфликтов на рабочем месте не избежать. Представителям каких знаков зодиака не стоит работать вместе, рассказала парапсихолог Оксана Лукина.
Это был бы прекрасный союз, если бы не сложный характер упрямого Овна. По своей натуре он — лидер, не готов уступать и решать вопросы сообща. Существуют только он и его позиция, к которой все остальные должны прислушиваться. Ко всему прочему Овны слишком импульсивны, привыкли высказывать в лицо людям то, что о них думают. Прямота таких высказываний очень огорчает Тельцов. Они раздражаются, не могут дать отпор, обычно плачут и избегают общения с Овном.
Про них обычно говорят: «Как кошка с собакой». Эти двое совершенно не умеют уживаться друг с другом. Будет лучше им и всем окружающим, если в офисе они пересекаться не будут. Если это все же произойдет, то ссор и громких разговоров на повышенных тонах не избежать. Водолея и Деву может раздражать буквально все, потому что у них разные взгляды на жизнь, вкусы, интересы и чувство юмора. Лучше, если они будут работать в разных кабинетах, а еще лучше — на разных этажах. Тогда и окружающим будет спокойней.
В этом союзе Лев будет раздражаться медлительностью и нерасторопностью Рака, а водный знак со своей стороны будет не понимать столь импульсивного Льва. Если Лев — начальник, а Рак — подчиненный, то конфликты в союзе неизбежны. Рано или поздно Рак начнет сходить с ума от требований со стороны Льва-начальника и, скорее всего, покинет работу.
Прекрасный союз для любви, а вот для работы не самый удачный. Со временем их начинает раздражать друг в друге все, а это только потому, что они очень похожи. Если Близнец — начальник, то он всегда готов идти на риск и требует от подчиненных того же. Для Рыб же риск — стресс и необоснованные страхи. Близнецы — кампанейские люди, умеют шутить и любят это делать в отношении своих коллег, Рыбы не понимают таких шуток, насмешки ранят их.
«Почетное» звание «сплетников офиса любого года» присуждается этим двоим. Хотите, чтобы на рабочем месте всегда были интриги, расследования, разделение на лагеря вместо обсуждения рабочих вопросов? Посадите рядом Козерога и Стрельца — ох и наведут они шумихи в офисе. Работать будут слаженно, но лишь потому, что своим союзничеством попытаются всем показать, что лучше их просто не найти. Стрелец будет подкидывать Козерогу уникальные идеи, а тот их будет реализовывать, но только до того момента, пока у них все будет одинаково: зарплата, премии, отпуска. Если один будет выше званием, чем другой — начнется настоящая война.
Им сложно выстраивать деловые отношения, чтобы добиться успеха в делах, нужно быть уступчивее друг к другу. Скорпиону следует стать мягче и научиться выслушивать. Водолею — сдерживать себя в моменты гнева и перестать обижаться по пустякам. Если удастся придерживаться простых правил, то можно совместными усилиями добиться высоких результатов в профессиональной деятельности.
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