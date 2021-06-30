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Знаки зодиака, которым тяжело работать вместе

30 июня 2021ЗодиакВечерняя Москва

Атмосфера в коллективе во многом зависит от отношений между людьми.

Знаки зодиака, которым тяжело работать вместе

Есть знаки зодиака, с которыми конфликтов на рабочем месте не избежать. Представителям каких знаков зодиака не стоит работать вместе, рассказала парапсихолог Оксана Лукина.

Телец и Овен

Это был бы прекрасный союз, если бы не сложный характер упрямого Овна. По своей натуре он — лидер, не готов уступать и решать вопросы сообща. Существуют только он и его позиция, к которой все остальные должны прислушиваться. Ко всему прочему Овны слишком импульсивны, привыкли высказывать в лицо людям то, что о них думают. Прямота таких высказываний очень огорчает Тельцов. Они раздражаются, не могут дать отпор, обычно плачут и избегают общения с Овном.

Водолей и Дева

Про них обычно говорят: «Как кошка с собакой». Эти двое совершенно не умеют уживаться друг с другом. Будет лучше им и всем окружающим, если в офисе они пересекаться не будут. Если это все же произойдет, то ссор и громких разговоров на повышенных тонах не избежать. Водолея и Деву может раздражать буквально все, потому что у них разные взгляды на жизнь, вкусы, интересы и чувство юмора. Лучше, если они будут работать в разных кабинетах, а еще лучше — на разных этажах. Тогда и окружающим будет спокойней.

Лев и Рак

В этом союзе Лев будет раздражаться медлительностью и нерасторопностью Рака, а водный знак со своей стороны будет не понимать столь импульсивного Льва. Если Лев — начальник, а Рак — подчиненный, то конфликты в союзе неизбежны. Рано или поздно Рак начнет сходить с ума от требований со стороны Льва-начальника и, скорее всего, покинет работу.

Рыбы и Близнецы

Прекрасный союз для любви, а вот для работы не самый удачный. Со временем их начинает раздражать друг в друге все, а это только потому, что они очень похожи. Если Близнец — начальник, то он всегда готов идти на риск и требует от подчиненных того же. Для Рыб же риск — стресс и необоснованные страхи. Близнецы — кампанейские люди, умеют шутить и любят это делать в отношении своих коллег, Рыбы не понимают таких шуток, насмешки ранят их.

Козерог и Стрелец

«Почетное» звание «сплетников офиса любого года» присуждается этим двоим. Хотите, чтобы на рабочем месте всегда были интриги, расследования, разделение на лагеря вместо обсуждения рабочих вопросов? Посадите рядом Козерога и Стрельца — ох и наведут они шумихи в офисе. Работать будут слаженно, но лишь потому, что своим союзничеством попытаются всем показать, что лучше их просто не найти. Стрелец будет подкидывать Козерогу уникальные идеи, а тот их будет реализовывать, но только до того момента, пока у них все будет одинаково: зарплата, премии, отпуска. Если один будет выше званием, чем другой — начнется настоящая война.

Водолей и Скорпион

Им сложно выстраивать деловые отношения, чтобы добиться успеха в делах, нужно быть уступчивее друг к другу. Скорпиону следует стать мягче и научиться выслушивать. Водолею — сдерживать себя в моменты гнева и перестать обижаться по пустякам. Если удастся придерживаться простых правил, то можно совместными усилиями добиться высоких результатов в профессиональной деятельности.

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