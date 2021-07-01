Знаки зодиака, которые разбогатеют в июле

Второй месяц лета наступает, впереди многих из нас ждет долгожданный отпуск, а также и другие приятные или не очень траты: ремонты, покупки и т.д.

Если кто-то сомневается в своих финансовых возможностях, то звезды готовы подсказать, кто же станет счастливым обладателем материальных бонусов в грядущем месяце.

Раки! Им, конечно, должно закономерно повести, ведь многие из них отпразднуют в июле свой День Рождения! Итак, если вдруг Рака посетит идея о новом стартапе или любом другом интересном проекте – время действовать, ни на что не оглядываясь. Судьба ему благоволит. Имеет смысл отзываться, но новые предложения, менять работу и даже сферу деятельности, каким бы внезапным это решение ни было! Июль – время действовать!

Стрельцу повезет, но только в том случае, если он решиться в этом месяце на смену работы. Возможно, просто перевестись в новый отдел или же, например, взять себе новый участок работы – любые перемены обернутся внезапной прибылью. В этом месяце судьба любит тех, кто открыт для экспериментов.

Водолею тоже будет финансово комфортно в июле. Правда, сюрпризы и бонусы ему особо не светят – придется просто много работать, и получать за это заслуженное вознаграждение. Это тяжеловато для Водолея, но пусть его согревают мысли о том, как он распорядится полученными средствами!

Близнецы же тоже не будут обижены судьбой. Если они согласятся на новые предложения, соберутся и будут готовы вложиться в работу, финансы прирастут весьма существенно. Особенно следует внимательно относиться к предложениям, которые будут касаться работы с людьми, переговорами – не важно, онлайн или оффлайн они будут происходить. Такие предложения могут стать поворотными не только в финансовом состоянии, но и в самой судьбе Близнеца. Главное, не расслабиться и не упустить свой шанс!