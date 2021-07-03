Кто из знаков зодиака обречен на невезение

Астрологи назвали 4 претендента на звание знака-неудачника.

Кажется, что некоторым людям благоволит удача — успех и любовь буквально преследуют таких счастливчиков. Существуют и неудачники, которым приходится трудиться в поте лица, чтобы добиться всего в этой жизни.

Астрологи выделили 4 знака зодиака, обреченных на невезение. Не отчаивайтесь, если найдете себя в этом списке — судьба зависит только от вас.

Они склонны не доверять окружающим, из-за чего живут в постоянном напряжении, обрекая себя на хроническое несчастье. При этом представители этого знака часто страдают из-за низкой самооценки, что толкает их на путь ревности, вредных привычек и саморазрушения.

Невезение Близнецов обусловлено тем, что они зациклены на прошлом. Вместо того, чтобы уверенно строить планы и брать удачу за рога, они по сто раз прокручивают в голове свои неудачи, боясь двигаться вперед.

Судьба может быть и благосклонна к Весам, но они постоянно упускают все ниспосланные шансы из-за своей нерешительности и попросту тратят драгоценное время на ненужные раздумья.

Астрологи уверены, что удача любит смелых и решительных — именно поэтому Весы часто оказываются не у дел.

Возглавляют рейтинг неудачников Раки, которые печально известны своей излишней эмоциональностью и тревожностью. Они живут с негативным взглядом на жизнь и получают в ответ сплошной негатив.

Астрологи советуют им перестать жалеть себя и изменить подход к окружающим.